Гетманцев предложил снова поднять налог на прибыль банков до 50%

Государство уже принимало решение о налогообложении сверхприбылей банков / Depositphotos

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, которым предлагается временно на 2026 год повысить ставку налога на прибыль предприятий для банков до 50% и запретить учет убытков прошлых периодов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

По его словам, это позволит привлечь в государственный бюджет дополнительно 30 млрд. грн., критически важных для финансирования потребностей обороны в условиях военного положения.

В течение 2023-2024 годов государство принимало решение о налогообложении сверхприбылей банков в конце года. В 2025 году, как и обещали, налогообложение не поднималось, и банки уплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.

Гетманцев добавил, что из-за войны потребности сектора безопасности и обороны ежегодно растут. Поэтому подготовка госбюджета на 2026 год нуждается в непростых решениях. Временное повышение ставки налога на банки позволит обеспечить предсказуемость налоговой политики и критически необходимые поступления в бюджет.

"Приглашаю коллег – народных депутатов Украины присоединиться к подписанию законопроекта! Номер карточки документа в СЕДО – 2015072 (открыт для подписания до 17:00)", – написал он.

Напомним, впервые Верховная Рада ввела 50-процентный налог на прибыль банков в 2023 году как временную меру. Голосование прошло в конце года – в ноябре. Первоначально планировалось, что с 2024 года ставка вернется до 25%, но в октябре приняли изменения, по которым для результатов 2024-го для банков снова повысили ставку до 50%.

Заметим, что согласно данным НБУ 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Татьяна Гойденко