Рада ухвалила підвищену ставку податку на прибуток для банків у 2026 році

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону №14097, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ВР.

Згідно з документом, у наступному році банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою 50%, без можливості зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.

"Мета ініціативи – забезпечити стабільне наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану та зростання потреб сектору безпеки й оборони. Такий підхід дає змогу збалансувати бюджет і водночас зберегти передбачуваність податкової політики", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня ВР прийняла в першому читанні законопроєкт щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році, яким пропонується підняти податок на прибуток банків до 50% замість наявних 25%.

Яка позиція НБУ

Національний банк України вважає, що через цей законопроєкт в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації, повідомляє "Економічна правда".

"Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів. Також виникає ризик невиконання низкою банків, в тому числі й державними, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог в межах інтеграції з ЄС, що може призвести до потреби докапіталізації окремих держустанов коштом платників податків", – вважають у регуляторі.

Там нагадали, що підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави.

"Зараз взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків", – наголошують в НБУ

Крім цього, регулятор звертає увагу на те, що повторне застосування підвищеної ставки податку на прибуток може дестимулювати банки працювати прозоро та спонукатиме їх до "податкового арбітражу".

"Тому Національний банк ініціюватиме подальше обговорення цього питання на всіх рівнях, щоб не допустити повторення помилкових кроків", – зазначають у регуляторі.

Нагадаємо, вперше Верховна Рада ввела 50% податок на прибуток банків у 2023 році як тимчасовий захід. Голосування відбулося наприкінці року – у листопаді. Спочатку планувалося, що з 2024 року ставка повернеться до 25%, але у жовтні ухвалили зміни, за якими для результатів 2024-го для банків знову підвищили ставку до 50%.

Зауважимо, що згідно з даними НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.