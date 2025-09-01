Кожне четверте підприємство в Україні декларує збитки: деталі

У першому півріччі 2025 року великі та середні підприємства України показали позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі 428,8 млрд грн. Понад 28 тисяч усіх суб’єктів господарювання, включно з малими, задекларували до сплати 109,3 млрд грн податку на прибуток (з них у ІІ кварталі 2025 року – 57,3 млрд грн), що на 11 млрд грн, або на 11,2%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року (98,3 млрд грн). Водночас кожне четверте підприємство в Україні є збитковим.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, а також йдеться в звітах Держстату.

За словами нардепа, близько 21,6 тис. компаній (76,8% декларантів) визначили позитивне значення об’єкта оподаткування — це на 2,4 тис. більше, ніж за І півріччя 2024 року.

Водночас, як наголосив він, кількість платників, які декларують збитки, залишається практично незмінною, проте у відсотковому співвідношенні їх стало менше на 1,8 в. п.

Оцінюючи ефективність адміністрування податку на прибуток підприємств через критерій рівня сплати, Гетманцев зауважив, що спостерігається його спад у 2025 відносно 2024 року. Рівень сплати за півріччя 2025 року становить 1,35%, що на 0,08 в. п. менше порівняно з півріччям 2024 року.

"На жаль, зростання дохідності на 1,6 трлн грн не супроводжується адекватним зростанням реальної сплати. Щодо тих, хто знову шукає шлях у тінь — очікую рішучої реакції податкових органів", - підсумував Гетманцев.

Фінансові показники великих і середніх компаній

За даними Державної служби статистики, у першому півріччі 2025 року великі та середні підприємства України показали позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі 428,8 млрд грн.

Торік цей показник також був позитивний і становив 491,2 млрд грн.

За перші шість місяців поточного року прибуток підприємств становив 555,7 млрд грн, що на 10,3% менше порівняно із січнем–червнем 2024 року.

Водночас частка збиткових підприємств залишилася на рівні 25,7%.

Вони отримали збитки у розмірі 126,9 млрд грн, що на 1,2% менше відносно січня–червня 2024 року.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Водночас кожен п’ятий банк у країні залишається збитковим. Топ-10 банків згенерували 87% прибутку, з них майже половину - державний ПриватБанк.