Кожен п’ятий банк в Україні став збитковим: хто заробив найбільше

У першому півріччі 2025 року українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Водночас кожен п’ятий банк у країні залишається збитковим. Топ-10 банків згенерували 87% прибутку, з них майже половину - державний ПриватБанк.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, 100,06 млрд грн — стільки заробили українські банки за перше півріччя 2025 року до сплати податків. Це майже той самий результат, що й торік. Податкові витрати становили 21,99 млрд грн (22% прибутку).

Після сплати податків у банків залишилось 78,07 млрд грн.

Кожен п’ятий банк — у мінусі

В "Опендатабот" повідомляють, що не всі фінустанови вийшли в плюс за результатами першого півріччя. Так, 13 банків повідомили про збитки. Загалом, наразі кожен п’ятий банк в країні є збитковим.

Понад третина прибуткових банків покращили показники. Лідером за динамікою став Метабанк, який виріс у 118 разів. Стабільний приріст також у державного ПриватБанку (+14%).

Топ-10 найбільших банків залишився незмінним. Разом вони згенерували 68,05 млрд грн — 87% прибутку всього сектору.

Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на ПриватБанк: 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків.

Серед держбанків у мінусі лише Перший інвестиційний (-29,43 млн грн). Націоналізований Мотор-банк, навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік.

У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть — до 16,57 млрд грн. Лідером залишається Райффайзенбанк: +10% приросту, 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податку.

Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд грн. ПУМБ отримав прибуток у 3,57 млрд грн, що на 7% менше ніж минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали 59% прибутку групи.

Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.

У Національному банку України заявляли, що отриманий прибуток підтримує капітал банків. На початок липня банківський сектор успішно виконав норматив регулятивного капіталу на рівні 10%, лише один малий банк порушив норматив достатності капіталу

"Також попередні результати оцінки стійкості банків свідчать про стійкість системи в цілому. Окремі фінустанови виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації для підвищення своєї стійкості до можливих криз", - підсумували в НБУ.

Зауважимо, що згідно даних НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 83,72 млрд грн податку на прибуток повинні сплатити банки за минулий рік , що на 14% більше, ніж у 2023 році.