Каждый пятый банк в Украине стал убыточным: кто заработал больше всего

В первом полугодии 2025 года украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. В то же время, каждый пятый банк в стране остается убыточным. Топ-10 банков сгенерировали 87% прибыли, из них почти половину – государственный ПриватБанк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, 100,06 млрд грн – столько заработали украинские банки за первое полугодие 2025 года до уплаты налогов. Это почти тот же результат, что и в прошлом. Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн (22% прибыли).

После уплаты налогов у банков осталось 78,07 млрд. грн.

Каждый пятый банк – в минусе

В "Опендатаботе" сообщают, что не все финучреждения вышли в плюс по результатам первого полугодия. Так, 13 банков сообщили об убытках. В общем, сейчас каждый пятый банк в стране убыточен.

Более трети прибыльных банков улучшили показатели. Лидером по динамике стал Метабанк, выросший в 118 раз. Стабильный прирост также у государственного ПриватБанка (+14%).

Топ-10 самых крупных банков остался неизменным. Итого они сгенерировали 68,05 млрд грн — 87% прибыли всего сектора.

Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на ПриватБанк: 34,88 млрд. грн. прибыли и 11,09 млрд. грн. налогов.

Среди госбанков в минусе только Первый инвестиционный (-29,43 млн. грн.). Национализированный Мотор-банк, напротив, в этом году вышел из минуса впервые за длительное время. В целом прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

У иностранных банков наоборот прибыль просела почти на четверть — до 16,57 млрд грн. Лидером остается Райффайзенбанк: +10% прироста, 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога.

Банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд. грн. ПУМБ получил прибыль в 3,57 млрд грн, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили 59 % прибыли группы.

Более четверти частных банков страны закрыли первое полугодие 2025 года с убытком.

В Национальном банке Украины заявляли, что полученная прибыль поддерживает капитал банков. К началу июля банковский сектор успешно выполнил норматив регулятивного капитала на уровне 10%, только один малый банк нарушил норматив достаточности капитала.

"Также предварительные результаты оценки устойчивости банков свидетельствуют об устойчивости системы в целом. Отдельные финучреждения будут выполнять программы капитализации или реструктуризации для повышения своей устойчивости к возможным кризисам", - подытожили в НБУ.

Заметим, что, согласно данным НБУ , 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году. 83,72 млрд грн налога на прибыль должны уплатить банки за прошлый год, что на 14% больше, чем в 2023 году.