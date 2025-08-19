Украинские банки сократили чистую прибыль

Платежеспособные банки за первое полугодие 2025 года получили 78 млрд грн чистой прибыли, что на 1,1% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Во ІІ квартале прибыль сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины.

В регуляторе отмечают, что кредитование стало ключевым фактором поддержки активов и прибыльности банков в течение указанного периода.

Отмечается, что, учитывая рост доходности кредитов, чистая процентная маржа увеличилась до 7,5%, а чистый процентный доход банков вырос на 14,2% в годовом измерении.

Кроме того, показатель чистого комиссионного дохода увеличился на 10,9% в годовом исчислении за счет доходов от обслуживания платежных операций. Также несколько повысился положительный результат переоценки ОВГЗ.

В то же время, по данным НБУ, выросли основные составляющие операционных расходов, что несколько ослабило операционную эффективность. Соотношение операционных расходов и операционного дохода (CIR) ухудшилось до 40,1% по сравнению с 36,5% в первом полугодии прошлого года.

"Полученная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя в дальнейшем выполнять регуляторные требования в рамках интеграции с ЕС. К началу июля сектор успешно выполнил норматив регулятивного капитала на уровне 10%, лишь один малый банк нарушил норматив достаточности капитала", - отмечают в Нацбанке.

Там добавляют, что с сентября банки будут соблюдать коэффициент левериджа на уровне не менее 3%. По тестовым расчетам только один небольшой банк рискует нарушить этот норматив.

"Также предварительные результаты оценки устойчивости банков свидетельствуют об устойчивости системы в целом. Отдельные финучреждения будут выполнять программы капитализации или реструктуризации для повышения своей устойчивости к возможным кризисам", - подытожили в НБУ.

Заметим, что, согласно данным НБУ , 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году. 83,72 млрд грн налога на прибыль должны уплатить банки за прошлый год, что на 14% больше, чем в 2023 году.