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Национальный банк усиливает регулирование деятельности кредитодателей и посредников: что известно

нбу
Регулирование кредитных посредников в Украине / НБУ

Национальный банк Украины обновил правила регулирования деятельности кредитодателей – финансовых компаний и кредитных союзов, предоставляющих потребительские кредиты с участием кредитных посредников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Регулировка кредитных посредников

Новое положение заменяет предыдущие нормы, установленные Нацкомфинуслугами, и предусматривает:

  • требования к безупречной репутации кредитных посредников и их знание законодательства о потребительском кредитовании;
  • обязанность наличия внутренних документов между кредитодателем и посредником, регулирующими условия сотрудничества;
  • обязательное раскрытие информации о кредитном посреднике;
  • случаи, когда кредитный посредник не имеет права действовать в интересах кредитодателя;
  • контроль кредитодателя за деятельностью посредников, с которыми он работает.

Кредитодателям и посредникам предоставлено 3 месяца для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Положение утверждено постановлением Правления НБУ от 1 августа 2025 г. № 94 и вступает в силу с 6 августа 2025 года. Одновременно с этой даты утрачивают силу предыдущие требования Нацкомфинуслуг к кредитным посредникам.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию для определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.

Автор:
Ольга Опенько