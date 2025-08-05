Национальный банк усиливает регулирование деятельности кредитодателей и посредников: что известно

Национальный банк Украины обновил правила регулирования деятельности кредитодателей – финансовых компаний и кредитных союзов, предоставляющих потребительские кредиты с участием кредитных посредников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Регулировка кредитных посредников

Новое положение заменяет предыдущие нормы, установленные Нацкомфинуслугами, и предусматривает:

требования к безупречной репутации кредитных посредников и их знание законодательства о потребительском кредитовании;

обязанность наличия внутренних документов между кредитодателем и посредником, регулирующими условия сотрудничества;

обязательное раскрытие информации о кредитном посреднике;

случаи, когда кредитный посредник не имеет права действовать в интересах кредитодателя;

контроль кредитодателя за деятельностью посредников, с которыми он работает.

Кредитодателям и посредникам предоставлено 3 месяца для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Положение утверждено постановлением Правления НБУ от 1 августа 2025 г. № 94 и вступает в силу с 6 августа 2025 года. Одновременно с этой даты утрачивают силу предыдущие требования Нацкомфинуслуг к кредитным посредникам.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию для определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.