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Національний банк посилює регулювання діяльності кредитодавців і посередників: що відомо

нбу
Регулювання кредитних посередників в Україні / НБУ

Національний банк України оновив правила регулювання діяльності кредитодавців — фінансових компаній та кредитних спілок, що надають споживчі кредити за участю кредитних посередників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Регулювання кредитних посередників

Нове положення замінює попередні норми, встановлені Нацкомфінпослуг, і передбачає:

  • вимоги до бездоганної репутації кредитних посередників і їх знання законодавства про споживче кредитування;
  • обов’язок наявності внутрішніх документів між кредитодавцем і посередником, що регулюють умови співпраці;
  • обов’язкове розкриття інформації про кредитного посередника;
  • випадки, коли кредитний посередник не має права діяти в інтересах кредитодавця;
  • контроль кредитодавця за діяльністю посередників, з якими він працює.

Кредитодавцям і посередникам надано 3 місяці для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

Положення затверджене постановою Правління НБУ від 1 серпня 2025 року № 94 і набирає чинності з 6 серпня 2025 року. Одночасно з цієї дати втрачають чинність попередні вимоги Нацкомфінпослуг до кредитних посередників.

Нагадаємо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу.  Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.

Автор:
Ольга Опенько