Національний банк створює експертно-перевірну комісію для архіву НБУ

Національний банк України затвердив положення про діяльність експертно-перевірної комісії (ЕПК) Галузевого державного архіву НБУ. Відповідна постанова правління Нацбанку №85 датована 28 липня 2025 року. Документ регламентує правовий статус, порядок створення, склад та організаційні засади функціонування комісії, а також права, обов’язки та відповідальність її членів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Нова комісія займатиметься експертизою цінності документів Національного банку, комерційних банків України, зокрема тих, що ліквідуються або припиняють діяльність, а також філій іноземних банків.

За результатами розгляду ЕПК ухвалюватиме рішення про включення або вилучення документів до чи з Національного архівного фонду (НАФ).

Комісія також матиме контрольні повноваження: зокрема, перевірку дотримання вимог до проведення експертизи цінності документів, ініціювання розшуку відсутніх документів, включно з кадровими, і вимагатиме пояснень у разі їх втрати. Вона збиратиме необхідні висновки й відомості для визначення культурної цінності та строків зберігання документів.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про створення Галузевого державного архіву НБУ 15 серпня 2023 року на підставі спільного подання Мін’юсту та НБУ. Для цього були внесені відповідні зміни до законів "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і "Про Національний банк України".

Додамо, НБУ спростив ведення архівної справи у банківській системі.