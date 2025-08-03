Национальный банк создает экспертно-проверочную комиссию для архива НБУ

Национальный банк Украины утвердил положение о деятельности экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) Отраслевого Государственного Архива НБУ. Соответствующее постановление правления Нацбанка №85 датировано 28 июля 2025 года. Документ регламентирует правовой статус, порядок создания, состав и организационные принципы функционирования комиссии, а также права, обязанности и ответственность ее членов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Новая комиссия будет заниматься экспертизой ценности документов Национального банка, коммерческих банков Украины, в том числе ликвидируемых или прекращающих деятельность, а также филиалов иностранных банков.

По результатам рассмотрения ЭПК будет принимать решение о включении или изъятии документов в или из Национального архивного фонда (НАФ).

Комиссия также будет иметь контрольные полномочия: в частности, проверку соблюдения требований к проведению экспертизы ценности документов, инициирование розыска отсутствующих документов, включая кадровые, и потребовать объяснений в случае их утраты. Она собирает необходимые выводы и сведения для определения культурной ценности и сроков хранения документов.

Напомним, правительство приняло решение о создании Отраслевого государственного архива НБУ 15 августа 2023 года на основании совместного представления Минюста и НБУ. Для этого были внесены соответствующие изменения в законы "О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях" и "О Национальном банке Украины".

Добавим, НБУ упростил ведение архивного дела в банковской системе.