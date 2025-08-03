Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Наличный курс:

USD

41,69

41,60

EUR

48,41

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Национальный банк создает экспертно-проверочную комиссию для архива НБУ

архив
ЭПК будет принимать решение о включении или изъятии документов / НБУ

Национальный банк Украины утвердил положение о деятельности экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) Отраслевого Государственного Архива НБУ. Соответствующее постановление правления Нацбанка №85 датировано 28 июля 2025 года. Документ регламентирует правовой статус, порядок создания, состав и организационные принципы функционирования комиссии, а также права, обязанности и ответственность ее членов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Новая комиссия будет заниматься экспертизой ценности документов Национального банка, коммерческих банков Украины, в том числе ликвидируемых или прекращающих деятельность, а также филиалов иностранных банков.

По результатам рассмотрения ЭПК будет принимать решение о включении или изъятии документов в или из Национального архивного фонда (НАФ).

Комиссия также будет иметь контрольные полномочия: в частности, проверку соблюдения требований к проведению экспертизы ценности документов, инициирование розыска отсутствующих документов, включая кадровые, и потребовать объяснений в случае их утраты. Она собирает необходимые выводы и сведения для определения культурной ценности и сроков хранения документов.

Напомним, правительство приняло решение о создании Отраслевого государственного архива НБУ 15 августа 2023 года на основании совместного представления Минюста и НБУ. Для этого были внесены соответствующие изменения в законы "О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях" и "О Национальном банке Украины".

Добавим, НБУ упростил ведение архивного дела в банковской системе.

Автор:
Татьяна Гойденко