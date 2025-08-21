В Украине открыли путь к приватизации двух государственных банков: о ком идет речь

Рада по финансовой стабильности (РФС) признал, что продажа пакетов акций в пределах определенной законом процедуры государственных Сенс Банка и Укргазбанка не приведет к негативному влиянию на финансовое состояние и стабильность банковской системы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины.

РФС открыла правительству путь к приватизации двух государственных банков

В регуляторе отметили, что в соответствии с Законом Украины "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков", первый этап подготовки пакетов акций банка к продаже начинается с принятия правительством решения о такой подготовке на основе вывода РФС о влиянии такой продажи на финансовое состояние и стабильность банковской системы.

"Члены РФС заявили о поддержке стратегической задачи уменьшения доли государства в банковском секторе путем продажи государственных банков. Однако такая продажа должна быть взвешена и направлена на повышение стоимости пакетов акций банков", — отметили в НБУ.

В регуляторе отметили, что уменьшение доли государства в банковском секторе является одним из ключевых пунктов меморандума об экономической и финансовой политике от 19 июня 2025, предусматривающий подготовку к продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка.

Также в октябре 2024 года был принят закон №3983-IX об особенностях продажи госбанков.

Государственные банки

За время войны доля государства в банковском секторе увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.

В настоящее время в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор банк.

Укргазбанк национализировали во время кризиса 2008-2009 годов. ПриватБанк стал государственным в конце 2016 года, когда чуть не обанкротился. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи их владельцев с Россией.

НБУ разделяет планы правительства и Министерства финансов уменьшить удельный вес госбанков хотя бы до 25%, но не исключают, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в 2025 году невозможна из-за длительного процесса подготовки.

Глава НБУ Андрей Пышный в начале августа заявлял, что Укргазбанк и Сенс Банк первые в очереди на начало процесса приватизации.