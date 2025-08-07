Глава НБУ Пышный: Укргазбанк и Sense Bank – первые в очереди на приватизацию

Государственные Укргазбанк и Sense Bank – первые в очереди на приватизацию. Также может идти речь о частичной приватизации Ощадбанка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Андрея Пышного для издания "РБК-Украина".

Какая судьба ждет государственные банки

По словам главы банковского регулятора, сокращение доли государства в банковском секторе остается актуальной задачей.

"Та доля, которой сегодня владеет государство, является ситуативной. И прирост был вынужденным из-за национализации Sense Bank. Сейчас Укргазбанк и Sense Bank первые в очереди на начало процесса приватизации", – заявил Андрей Пышный.

Он напомнил, что соответствующий закон в октябре 2024 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

"У правительства как собственника государственных банков есть расширенное поле опций для соответствующего моделирования приватизационного процесса. Я не знаю, завершило ли оно выбор независимого международного консультанта, который будет сопровождать эту приватизацию. Но это точно в ближайшее время должно было бы состояться", – говорит глава НБУ.

Он убежден, что дизайн приватизации и разгосударствление государственного банковского сектора должны быть публичными и прозрачными.

"Я очень рассчитываю на то, что мы наконец-то обновим стратегию развития государственного банковского сектора, где будет ответ на тот вопрос, который вы задали: а каким будет банковский сектор, при каких условиях и при каком сценарии, какова целевая модель?", – надеется Пышный.

Также глава НБУ отметил, что сейчас можно говорить и о частичной приватизации Ощадбанка. К этому до полномасштабного вторжения был интерес со стороны ЕБРР.

"Если мы все же будем успешными в вопросе развития инвестиционной инфраструктуры, то можно поговорить и о других интересных моделях, ведь госбанки сегодня эффективны", – оптимистичен в своих оценках глава НБУ.

Приватизация госбанков: немного истории

Напомним, по мнению заместителя председателя правления НБУ Сергея Николайчука, высокая доля банков с государственным капиталом на банковском рынке Украины ухудшает конкуренцию в секторе. Соответственно, это ухудшает монетарную трансмиссию. В то же время конкуренция за ресурс улучшает трансмиссию.

Поэтому, отмечает он, Национальный банк Украины институционально разделяет планы правительства и Министерства финансов снизить удельный вес госбанков хотя бы до 25%. По его словам, война эти планы отсрочила, но публичная риторика остается неизменной.

Первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова недавно заявила, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в 2025 году невозможна из-за длительного процесса подготовки, однако перспективы их продажи остаются высокими.

Замглавы НБУ прогнозирует, что процесс приватизации банков будет более длительным, чем в частном секторе, – по меньшей мере, девять месяцев – год.

Согласно Меморандуму об экономическом сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина обязуется сокращать долю государства в банковском секторе, которая за время войны увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.

В настоящее время в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор Сич банк.

Но это еще не все. 28 мая Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал для принятия в целом доработанный законопроект №13018-д по развитию финансовой инклюзии. Он позволит создать банк на основе государственной "Укрпочты". Это будет восьмой государственный банк в Украине.