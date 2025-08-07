- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Глава НБУ Пышный: Укргазбанк и Sense Bank – первые в очереди на приватизацию
Государственные Укргазбанк и Sense Bank – первые в очереди на приватизацию. Также может идти речь о частичной приватизации Ощадбанка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Андрея Пышного для издания "РБК-Украина".
Какая судьба ждет государственные банки
По словам главы банковского регулятора, сокращение доли государства в банковском секторе остается актуальной задачей.
"Та доля, которой сегодня владеет государство, является ситуативной. И прирост был вынужденным из-за национализации Sense Bank. Сейчас Укргазбанк и Sense Bank первые в очереди на начало процесса приватизации", – заявил Андрей Пышный.
Он напомнил, что соответствующий закон в октябре 2024 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
"У правительства как собственника государственных банков есть расширенное поле опций для соответствующего моделирования приватизационного процесса. Я не знаю, завершило ли оно выбор независимого международного консультанта, который будет сопровождать эту приватизацию. Но это точно в ближайшее время должно было бы состояться", – говорит глава НБУ.
Он убежден, что дизайн приватизации и разгосударствление государственного банковского сектора должны быть публичными и прозрачными.
"Я очень рассчитываю на то, что мы наконец-то обновим стратегию развития государственного банковского сектора, где будет ответ на тот вопрос, который вы задали: а каким будет банковский сектор, при каких условиях и при каком сценарии, какова целевая модель?", – надеется Пышный.
Также глава НБУ отметил, что сейчас можно говорить и о частичной приватизации Ощадбанка. К этому до полномасштабного вторжения был интерес со стороны ЕБРР.
"Если мы все же будем успешными в вопросе развития инвестиционной инфраструктуры, то можно поговорить и о других интересных моделях, ведь госбанки сегодня эффективны", – оптимистичен в своих оценках глава НБУ.
Приватизация госбанков: немного истории
Напомним, по мнению заместителя председателя правления НБУ Сергея Николайчука, высокая доля банков с государственным капиталом на банковском рынке Украины ухудшает конкуренцию в секторе. Соответственно, это ухудшает монетарную трансмиссию. В то же время конкуренция за ресурс улучшает трансмиссию.
Поэтому, отмечает он, Национальный банк Украины институционально разделяет планы правительства и Министерства финансов снизить удельный вес госбанков хотя бы до 25%. По его словам, война эти планы отсрочила, но публичная риторика остается неизменной.
Первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова недавно заявила, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в 2025 году невозможна из-за длительного процесса подготовки, однако перспективы их продажи остаются высокими.
Замглавы НБУ прогнозирует, что процесс приватизации банков будет более длительным, чем в частном секторе, – по меньшей мере, девять месяцев – год.
Согласно Меморандуму об экономическом сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина обязуется сокращать долю государства в банковском секторе, которая за время войны увеличилась до 56% по размеру общих активов, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.
В настоящее время в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор Сич банк.
Но это еще не все. 28 мая Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал для принятия в целом доработанный законопроект №13018-д по развитию финансовой инклюзии. Он позволит создать банк на основе государственной "Укрпочты". Это будет восьмой государственный банк в Украине.