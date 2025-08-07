Голова НБУ Пишний: Укргазбанк і Sense Bank – перші в черзі на приватизацію

Державні Укргазбанк і Sense Bank – перші в черзі на початок процесу приватизації. Також може йти мова про часткову приватизацію Ощадбанку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Андрія Пишного для видання "РБК-Україна".

Яка доля чекає державні банки

За словами очільника банківського регулятора, скорочення частки держави в банківському секторі залишається актуальним завданням.

"Та частка, якою сьогодні володіє держава, є ситуативною. І приріст був вимушеним через націоналізацію Sense Bank. Зараз Укргазбанк і Sense Bank перші в черзі на початок процесу приватизації", – заявив Андрій Пишний.

Він нагадав, що відповідний закон в жовтні 2024 року підписав Президент України Володимир Зеленський.

"У уряду як власника державних банків є розширене поле опцій для відповідного моделювання приватизаційного процесу. Я не знаю, чи завершив він вибір незалежного міжнародного консультанта, який буде супроводжувати цю приватизацію. Але це точно найближчим часом мало би відбутися", – говорить очільник НБУ.

Він переконаний, що дизайн приватизації і роздержавлення державного банківського сектору повинен бути публічним і прозорим.

"Я дуже розраховую на те, що ми нарешті оновимо стратегію розвитку державного банківського сектору, де буде відповідь на те запитання, яке ви поставили: а яким буде банківський сектор, за яких умов і за якого сценарію, яка цільова модель?", – сподівається Пишний.

Також очільник НБУ зазначив, що наразі можна говорити й про часткову приватизацію Ощадбанку. Щодо цього до повномасштабного вторгнення була зацікавленість з боку ЄБРР.

"Якщо ми все ж будемо успішними в питанні розбудови інвестиційної інфраструктури, то можна поговорити і про інші цікаві моделі, адже держбанки сьогодні ефективні", – оптимістичний у своїх оцінках голова НБУ.

Приватизація держбанків: трохи історії

Нагадаємо, на думку заступника голови правління НБУ Сергія Ніколайчука, висока частка банків із державним капіталом на банківському ринку України погіршує конкуренцію в секторі. Відповідно, це погіршує монетарну трансмісію. В той же час конкуренція за ресурс покращує трансмісію.

Тому, зазначає він, Національний банк України інституційно поділяє плани уряду і Міністерства фінансів зменшити питому вагу держбанків хоча б до 25%. За його словами, війна ці плани відтермінувала, але публічна риторика залишається незмінною.

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова нещодавно заявила, що приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку в 2025 році неможлива через тривалий процес підготовки, проте перспективи їхнього продажу залишаються високими.

Заступниця голови НБУ прогнозує, що процес приватизації банків буде тривалішим, ніж у приватному секторі, – щонайменше дев'ять місяців – рік.

Згідно з Меморандумом про економічне співробітництво з Міжнародним валютним фондом, Україна зобов'язується скорочувати частку держави в банківському секторі, яка за час війни збільшилася до 56% за розміром загальних активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

Наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк та Мотор Січ банк.

Але і це ще не все. 28 травня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав для прийняття в цілому доопрацьований законопроєкт №13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії. Він дасть змогу створити банк на основі державної "Укрпошти". Це вже буде восьмий державний банк в Україні.