В Україні відкрили шлях для приватизації двох державних банків: про кого йдеться

Рада з фінансової стабільності (РФС) визнала, що продаж пакетів акцій в межах визначеної законом процедури державних Сенс Банку та Укргазбанку не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

РФС відкрила уряду шлях до приватизації двох державних банків

У регуляторі зауважили, що відповідно до Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків", перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з прийняття урядом рішення про таку підготовку на основі висновку РФС щодо впливу такого продажу на фінансовий стан та стабільність банківської системи.

"Члени РФС заявили про підтримку стратегічного завдання зменшення частки держави в банківському секторі шляхом продажу державних банків. Однак такий продаж має бути виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків", — наголосили в НБУ.

У регуляторі зауважили, що зменшення частки держави в банківському секторі є одним із ключових пунктів меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року, що передбачає підготовку до продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

Також жовтні 2024 року було ухвалено закон №3983-IX про особливості продажу держбанків.

Державні банки

За час війни частка держави в банківському секторі збільшилася до 56% за розміром загальних активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

Наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, та Мотор банк.

Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років. ПриватБанк став державним наприкінці 2016 року, коли ледь не збанкрутував. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк націоналізували під час повномасштабної війни через зв'язок їх власників з Росією.

НБУ поділяє плани уряду і Міністерства фінансів зменшити питому вагу держбанків хоча б до 25%, але не виключають, що приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку в 2025 році неможлива через тривалий процес підготовки.

Голова НБУ Андрій Пишний на початку серпня заявляв, що Укргазбанк і Сенс Банк перші в черзі на початок процесу приватизації.