Каждое четвертое предприятие в Украине декларирует убытки

В первом полугодии 2025 года крупные и средние предприятия Украины показали положительный финансовый результат для налогообложения в размере 428,8 млрд грн. Более 28 тысяч субъектов хозяйствования задекларировали к уплате 109,3 млрд грн налога на прибыль (из них во ІІ квартале 2025 года — 57,3 млрд грн), что на 11,0 млрд грн или на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года (98,3 млрд грн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, около 21,6 тыс. компаний (76,8% декларантов) определили положительное значение объекта налогообложения — это на 2,4 тыс. больше, чем за I полугодие 2024 года.

В то же время, как отметил нардеп, количество плательщиков, декларирующих убытки, остается практически неизменным, однако в процентном соотношении их стало меньше на 1,8 п.п.

Оценивая эффективность администрирования налога на прибыль предприятий из-за критерия уровня уплаты, Гетманцев отметил, что наблюдается его спад в 2025 году относительно 2024 года. Уровень оплаты за полугодие 2025 года составляет 1,35%, что на 0,08 п.п. меньше по сравнению с полугодием 2024 года.

"К сожалению, рост доходности на 1,6 трлн грн не сопровождается адекватным ростом реальной уплаты. Относительно тех, кто снова ищет путь в тень, ожидаю решительной реакции налоговых органов", - подытожил Гетманцев.

Финансовые показатели

По данным Государственной службы статистики, в первом полугодии 2025 года крупные и средние предприятия Украины показали положительный финансовый результат для налогообложения в размере 428,8 млрд грн.

В прошлом году этот показатель также был положительным и составил 491,2 млрд грн.

За первые шесть месяцев текущего года прибыль предприятий составила 555,7 млрд. грн., что на 10,3% меньше по сравнению с январем-июнем 2024 года.

В то же время доля убыточных предприятий осталась на уровне 25,7%.

Они получили убытки в размере 126,9 млрд грн, что на 1,2% меньше по отношению к январю-июню 2024 года.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. В то же время, каждый пятый банк в стране остается убыточным. Топ-10 банков сгенерировали 87% прибыли, из них почти половину – государственный ПриватБанк.