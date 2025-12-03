Рада приняла повышенную ставку налога на прибыль для банков в 2026 году

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №14097, который вносит изменения в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ВР.

Согласно документу, в следующем году банки будут платить налог на прибыль по повышенной ставке 50%, без возможности уменьшать налогооблагаемую прибыль на убытки прошлых лет.

"Цель инициативы – обеспечить стабильное наполнение государственного бюджета в условиях военного положения и рост потребностей сектора безопасности и обороны. Такой подход позволяет сбалансировать бюджет и одновременно сохранить предсказуемость налоговой политики", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября ВР приняла в первом чтении законопроект об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году, которым предлагается поднять налог на прибыль банков до 50% вместо имеющихся 25%.

Какая позиция НБУ

Национальный банк Украины считает, что через этот законопроект у отдельных государственных банков может возникнуть потребность в докапитализации, сообщает "Экономическая правда".

"Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительного запаса средств. Также возникает риск невыполнения рядом банков, в том числе и государственными, программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС, что может привести к потребности докапитализации отдельных".

Там напомнили, что повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 (96 млрд грн), обеспечив треть налоговых поступлений государства.

" Сейчас вообще считаем эту инициативу опасной, подрывающей доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков ", - отмечают в НБУ

Кроме этого регулятор обращает внимание на то, что повторное применение повышенной ставки налога на прибыль может дестимулировать банки работать прозрачно и будет побуждать их к "налоговому арбитражу".

"Поэтому Национальный банк будет инициировать дальнейшее обсуждение этого вопроса на всех уровнях, чтобы не допустить повторения ошибочных шагов", – отмечают в регуляторе.

Напомним, впервые Верховная Рада ввела 50% налог на прибыль банков в 2023 году как временную меру. Голосование прошло в конце года – в ноябре. Сначала планировалось, что с 2024 года ставка вернется до 25%, но в октябре приняли изменения, по которым для результатов 2024-го для банков снова повысили ставку до 50% .

Заметим, что согласно данным НБУ 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году.