Прибуток гарантовано: на чому банки заробляють у 2025 році

За підсумками 2025 року банківський сектор зросте за активами на 3-5%, а чистий прибуток банків становитиме 90-100 млрд грн, попри те що вони змушені сплачувати податок на прибуток за ставкою 50%

Банківський сектор зберігає стійкість і продовжує демонструвати зростання. Згідно з даними Національного банку, за підсумками 7 місяців 2025 року активи платоспроможних банків перевищили 3,5 трлн грн, що стало рекордним значенням за всю історію існування української банківської системи.

Крім того, сектор залишається прибутковим, навіть попри високе податкове навантаження. Тому вже зараз можна говорити про те, що 2025 рік для банкірів виявиться не менш успішним, ніж 2024-й.

Ринок не зменшує обертів

Активи сектору за січень-липень зросли на 3,2%, до 3,52 трлн грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, капітал — на 13,5%, до 424 млрд грн, кошти клієнтів — на 2,2%, до 2,8 трлн грн, а кредитний портфель — на 11,4%, до 1,3 трлн грн. Варто зауважити, що сума виданих кредитів не лише наздогнала довоєнний обсяг, а й перевищила на 19% кредитний портфель, який був сформований банками на початку 2022-го.

Сукупні доходи банківського сектору за 7 місяців 2025 року досягли 324 млрд грн, що на 10,3% більше, ніж доходи за аналогічний період 2024-го. З цієї суми майже 71% припадають на відсоткові доходи, які рік до року зросли на 13,7%, що безпосередньо свідчить про збільшення обсягів кредитування. Частка комісійних доходів становить приблизно 21%, а їхній обсяг у річному вимірі збільшився на 12,2%.

Банки залишаються прибутковими. Чистий прибуток банків за січень-липень 2025 року становив 92,5 млрд грн, що лише на 1,2% менше, ніж за 7 місяців 2024-го. І це за умови, що ставка податку на прибуток для банків у 2025 році замість 25% становить 50%. Збитковими у січні-липні виявились 9 банків, найбільші з яких Піреус Банк МКБ, Правекс Банк та «Альянс».

Як пояснює НБУ, банки демонструють впевнену прибутковість завдяки збереженню високої чистої процентної маржі та операційної ефективності.

Депозити зростають, кредитування оживає

Депозитний портфель банків дещо уповільнив своє зростання. Так, за січень-липень 2024 року обсяг коштів клієнтів зріс на 6,7%, що втричі більше, ніж за січень-липень 2025-го. Але відтік коштів із банків не спостерігається.

У структурі банківських зобов’язань переважають кошти корпоративних клієнтів із часткою 53%, тоді як частка коштів населення становить приблизно 47%. При цьому в депозитах бізнесу 76% припадають на кошти до запитання, у депозитах населення частка безстрокових коштів становить 66%. НБУ наголошує, що банки пришвидшили нарощування строкових гривневих депозитів фізосіб, а саме у ІІ кварталі 2025 року строкові вклади збільшилися на 11,2% рік до року, а квартальні темпи приросту строкових депозитів були найвищими від початку 2024-го.

Збереження тенденції зростання коштів клієнтів цілком зрозуміле: цикл підвищення облікової ставки НБУ, який розпочався у грудні 2024 року, потягнув за собою підвищення процентних ставок за банківськими вкладами.

Як зазначає Нацбанк, за підсумками ІІ кварталу середня ставка за новими гривневими депозитами фізосіб (серед яких кошти до запитання) збільшилась на 0,7 в. п., до 10,5% річних, а за вкладами бізнесу — на 0,8 в. п., до 10% річних.

Кредитний портфель банків зростає значно більшими темпами. Насамперед це стосується гривневих кредитів бізнесу. Їхній обсяг за ІІ квартал у річному вимірі зріс більш ніж на 29%, а частка позик малого та середнього бізнесу перевищила 60%. Важливо, що бізнес демонструє високий попит не лише на короткострокові позики, а й на кредити під капітальні інвестиції строком понад три роки.

«Сьогодні найбільшим попитом серед МСБ користується оборотне фінансування, і це пояснюється кількома факторами. Багато підприємств перебувають у режимі адаптації до нової економічної реальності, тому потрібні рішення для швидкого реагування», — вважає Сергій Черненко, голова правління ПУМБ. На думку банкіра, перевага в тому, що оборотне фінансування має коротший строк і швидше ухвалення, ніж масштабні інвестиційні кредити. «Ми бачили, що клієнти звертаються до нас із підвищеним попитом на кредити, спрямовані на цифрові рішення, удосконалення внутрішніх процесів, захист від ризиків — усе це потребує ресурсів у коротко- та середньостроковій перспективі», — зазначив Сергій Черненко, додавши, що інвестиційне кредитування не відходить на задній план. Навпаки, воно стає першочерговим вибором для компаній, які планують розвиток на 3-5 років.

Водночас продовжує зменшуватися роль субсидованих позик за програмою «5-7-9»: їхня частка станом на кінець І півріччя 2025-го скоротилася до 29,5%, що на 3,5 в. п. менше, ніж на початку року.

«Ця програма була запущена на початку пандемії ковіду як стабілізаційний кредит для підприємств. І це була модель, схожа на моделі стабілізації економіки, які діяли у Європі. Наш банк також активно присутній у цьому сегменті. Від початку війни ми спрямували агровиробникам 6.8 млрд грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Водночас, ми завжди намагаємося кредитувати на ринкових умовах, пропонувати вигідні партнерські програми, аби компанії не були залежними від цієї програми», — говорить Віталій Кучер, член правління Crédit Agricole Ukraine.

Населення цікавиться переважно незабезпеченими короткостроковими кредитами, завдяки чому гривневі кредити фізосіб за ІІ квартал збільшилися на 34,4% рік до року.

Паралельно покращується якість кредитного портфеля. Станом на 1 серпня частка токсичних кредитів (NPL) становила 26,1%. Банки досить ефективно працюють із проблемною заборгованістю бізнесу (саме там сконцентрований найбільший обсяг NPL), і до кінця ІІ кварталу частка корпоративних позичальників, які зазнали дефолту, становила менше 3%. Також зниження NPL безпосередньо пов’язане з пожвавленням кредитування та збільшенням обсягу нових кредитів.

За підсумками 2025 року банківський сектор може продемонструвати зростання (за обсягом активів) на 3-5%. При цьому чистий прибуток банків, ймовірно, збережеться на рівні 2024 року або буде трохи більше 90-100 млрд грн.

Водночас ринок залишається висококонцентрованим із домінуванням державних банків. Серед десятьох найбільших фінустанов за розміром активів п’ять є держбанками, частка яких на ринку станом на початок серпня 2025 року сягала 54%. Втім, у 2026-му картина може змінитися, оскільки Кабмін та НБУ знову заговорили про плани щодо продажу державних банків.

Галузеві лідери

ПУМБ

Кількість працівників: 7200

Чистий дохід за 2024 рік: 3,9 млрд грн

Чистий дохід за 6 місяців 2025 року: 3,6 млрд грн

ПУМБ — один із найбільших системно важливих банків України з активами майже 200 млрд грн. Банк активно розвиває цифрові сервіси: мобільний застосунок «ПУМБ» — це сучасний банкінг із повним спектром можливостей. Мережа представлена понад 200 відділеннями. Банк обслуговує більш ніж 1,9 млн роздрібних та майже 150 тис. корпоративних клієнтів. РА «Кредит-Рейтинг» присвоїло банку довгостроковий кредитний рейтинг uaAAA, а Fitch Ratings — рейтинг AA+(ukr). З початку повномасштабного вторгнення ПУМБ інвестував у соціальні ініціативи понад 1 млрд грн. Станом на жовтень 2025 року банк видав більш ніж 11,5 млрд грн кредитів у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», підтримавши понад 5 тис. українських підприємців. Спільно з платформою «Жити назустріч» ПУМБ реалізує освітню ініціативу «Фінансовий практикум» для ветеранського бізнесу.

Сенс Банк

Кількість працівників: 4000

Чистий дохід за 2024 рік: 3,8 млрд грн

Чистий дохід за 6 місяців 2025 року: н/д

Сенс Банк — системно важливий банк України, що належить державі. Станом на 1 липня 2025 року банк має понад 131,3 млрд грн чистих активів, кредитний портфель банку складає 46,1 млрд грн. Мережа охоплює 139 відділень. Банк обслуговує корпоративних, роздрібних та МСБ-клієнтів, активно розвиває цифрові сервіси для населення та онлайн сервіси для фізосіб підприємців. Застосунок Sense SuperApp є універсальним мобільним банкінгом, який дозволяє клієнтам керувати своїми фінансами онлайн, відкривати рахунки, здійснювати платежі, оформлювати кредити, керувати рахунком ФОП, контролювати витрати та багато іншого. Банк має рейтинги AA (ukr) від Fitch та uaAAA від «Експерт-Рейтинг». У фокусі стратегії банку — якість сервісу, простота фінансових рішень та підтримка українського бізнесу.

Crédit Agricole Ukraine

Кількість працівників: > 2500

Чистий дохід за 2024 рік: 9,3 млрд грн

Чистий дохід за 6 місяців 2025 року: 4,4 млрд грн

Crédit Agricole Ukraine — системно важливий банк України з французьким капіталом, що входить до міжнародної групи Crédit Agricole та працює на українському ринку з 1993 року. Crédit Agricole Ukraine входить до числа найбільш надійних банків України. Обслуговує приватних клієнтів, бізнес та має сильні позиції у фінансуванні агросектору, енергетики та проєктів «зеленого» банкінгу. Станом на 2025 рік фінустанова має 137 відділень в Україні. Активи банку — понад 112 млрд грн. Станом на 01.10.2025 року кредитний портфель юридичних осіб Crédit Agricole Ukraine становив 26,9 млрд грн і складається переважно з кредитів аграрному бізнесу, середньому та великому корпоративному сектору.

ПриватБанк

Кількість працівників: > 18 000

Чистий дохід за 2024 рік: 66,4 млрд грн

Чистий дохід за 6 місяців 2025 року: 43,0 млрд грн

ПриватБанк — найбільший державний банк України, який традиційно є лідером роздрібного сегмента з понад 18 млн клієнтів. Банк засновано у 1992 році. і натепер 100% акцій фінустанови належать державі. Станом на 1 липня 2025-го кредитний портфель ПриватБанку перевищив 130 млрд грн, збільшившись на 17,4 млрд грн за перше півріччя. Банк продовжує вдосконалюватись, роблячи послуги доступними для кожного. У І півріччі 2025 року банк відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності у різних куточках України. ПриватБанк активно підтримує благодійні ініціативи: виділив за 6 місяців 2025 року 97,3 млн грн на благодійні та соціальні проєкти.

Банк Південний

Кількість працівників: > 1300

Чистий дохід за 2024 рік: 3,2 млрд грн

Чистий дохід за 6 місяців 2025 року: 1,6 млрд грн

«Південний» впевнено входить до числа найбільших банків країни, що кредитують, у корпоративному сегменті. Його фокусний ринок — компанії середнього та великого бізнесу, які потребують фінансування, активно інвестують у свій розвиток і використовують експортно-імпортні операції в операційній діяльності. У 2025 році банк забезпечив 17% приросту корпоративного кредитування, затвердив нову п’ятирічну стратегію розвитку та продемонстрував стабільні фінансові результати: активи — 64,1 млрд грн, капітал — 7,6 млрд грн, прибуток — 619,4 млн грн (станом на березень 2025-го). Має широку мережу відділень по всій країні. Ключовий фокус — довгострокове фінансування бізнесу та інноваційні сервіси.

Ощадбанк

Кількість працівників: > 18 000

Чистий дохід за 2024 рік: 7,9 млрд грн

Чистий дохід за 6 місяців 2025 року: 13,0 млрд грн

Ощадбанк — один із найбільших державних банків України, що має розгалужену мережу обслуговування з понад 13 тис. відділень. Банк засновано у 1991 році, 100% акцій фінустанови належать державі. Станом на 2025 рік в Ощадбанку приблизно 18 тис. співробітників. Обсяг чистого кредитного портфеля за 2024 рік збільшився на 22 млрд грн (на 25%) і перевищив позначку в 111 млрд грн. Це стало можливим завдяки активному кредитуванню як бізнесу (зростання на 15,9 млрд грн з початку року), так і фізосіб (на 6,1 млрд грн). Ощадбанк будує цілісну інклюзивну екосистему, яка охоплює фізичну, цифрову та комунікаційну безбар’єрність. Програма Ощадбанку «Моя безбар’єрність» стала взірцем інклюзивності у фінансовому секторі.