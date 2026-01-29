Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие банки уплатили больше налогов в Украине в 2025 году?

банки
ПриватБанк, Ощадбанк и другие лидеры среди налогоплательщиков в 2025 году / Pixabay

В Украине обнародован рейтинг топ-налогоплательщиков среди банков за 2025 год. Среди лидеров – ПриватБанк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк и другие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Рейтинг налогоплательщиков среди банков

"В сегодняшних условиях вклад банков в наполнение государственного бюджета крайне важен. Представители банковского сектора четко осознают роль добросовестной уплаты налогов. В этом секторе практически нет тени", - подчеркнул Гетманцев.

Основные налогоплательщики:

  • ПриватБанк.
  • Ситибанк.
  • Креди Агриколь Банк.
  • ОТП Банк.
  • Райффайзен Банк.
  • Южный.
  • УкрСиббанк.
  • Ощадбанк.
  • Универсал Банк.

Повышение налога на прибыль для банков

С 2026 г. в Украине вводится повышенная ставка налога на прибыль для банков в размере 50%, а также запрещается учитывать убытки прошлых лет для уменьшения финансового результата до налогообложения. Этот шаг направлен на увеличение поступлений в государственный бюджет, что критически важно для финансирования сектора безопасности и обороны в условиях войны.

По расчетам новые нормы позволят привлечь дополнительно 30 млрд грн в бюджет в 2026 году, что станет важным источником для поддержки военных расходов. Эта мера, не предусматривающая дополнительных расходов из бюджета, поможет обеспечить стабильность финансов страны в сложный период.

Автор:
Ольга Опенько