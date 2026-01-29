- Категория
Какие банки уплатили больше налогов в Украине в 2025 году?
В Украине обнародован рейтинг топ-налогоплательщиков среди банков за 2025 год. Среди лидеров – ПриватБанк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк и другие.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Рейтинг налогоплательщиков среди банков
"В сегодняшних условиях вклад банков в наполнение государственного бюджета крайне важен. Представители банковского сектора четко осознают роль добросовестной уплаты налогов. В этом секторе практически нет тени", - подчеркнул Гетманцев.
Основные налогоплательщики:
- ПриватБанк.
- Ситибанк.
- Креди Агриколь Банк.
- ОТП Банк.
- Райффайзен Банк.
- Южный.
- УкрСиббанк.
- Ощадбанк.
- Универсал Банк.
Повышение налога на прибыль для банков
С 2026 г. в Украине вводится повышенная ставка налога на прибыль для банков в размере 50%, а также запрещается учитывать убытки прошлых лет для уменьшения финансового результата до налогообложения. Этот шаг направлен на увеличение поступлений в государственный бюджет, что критически важно для финансирования сектора безопасности и обороны в условиях войны.
По расчетам новые нормы позволят привлечь дополнительно 30 млрд грн в бюджет в 2026 году, что станет важным источником для поддержки военных расходов. Эта мера, не предусматривающая дополнительных расходов из бюджета, поможет обеспечить стабильность финансов страны в сложный период.