Какие банки уплатили больше налогов в Украине в 2025 году?

В Украине обнародован рейтинг топ-налогоплательщиков среди банков за 2025 год. Среди лидеров – ПриватБанк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк и другие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Рейтинг налогоплательщиков среди банков

"В сегодняшних условиях вклад банков в наполнение государственного бюджета крайне важен. Представители банковского сектора четко осознают роль добросовестной уплаты налогов. В этом секторе практически нет тени", - подчеркнул Гетманцев.

Основные налогоплательщики:

ПриватБанк.

Ситибанк.

Креди Агриколь Банк.

ОТП Банк.

Райффайзен Банк.

Южный.

УкрСиббанк.

Ощадбанк.

Универсал Банк.

Повышение налога на прибыль для банков

С 2026 г. в Украине вводится повышенная ставка налога на прибыль для банков в размере 50%, а также запрещается учитывать убытки прошлых лет для уменьшения финансового результата до налогообложения. Этот шаг направлен на увеличение поступлений в государственный бюджет, что критически важно для финансирования сектора безопасности и обороны в условиях войны.

По расчетам новые нормы позволят привлечь дополнительно 30 млрд грн в бюджет в 2026 году, что станет важным источником для поддержки военных расходов. Эта мера, не предусматривающая дополнительных расходов из бюджета, поможет обеспечить стабильность финансов страны в сложный период.