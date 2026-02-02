ПриватБанк закрывает отделение в Дружковке из-за опасности обстрелов

Из-за угрозы безопасности ПриватБанк вынужден временно закрыть отделение в Дружковке Донецкой области. Команда банка, которая до сих пор работала даже при отсутствии света, отопления и воды, продолжит оказывать услуги в Краматорске.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы финансового учреждения.

ПриватБанк эвакуировал сотрудников из Дружковки

"Нам всегда больно принимать такие решения, но вынуждены остановить работу отделения ПриватБанка в Дружковке на Донетчине. Сегодня здесь дроны и взрывы стали фоном, к которому невозможно привыкнуть. Продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно. Буквально на этой неделе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. Ежедневная реальность города", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения отделение работало непрерывно, даже при отсутствии света, отопления и воды, обеспечивая обслуживание местных жителей и военных.

Команда финучреждения продолжат работу в Краматорске, в 20 километрах от Дружковки. Там клиенты могут получить все необходимые услуги.

В Донецкой области продолжают работать 11 отделений банка.

ПриватБанк выражает благодарность сотрудникам за самоотверженность и силам безопасности за защиту города, и планирует возвращение в Дружковку, как только позволит ситуация с безопасностью, говорится в сообщении.

Напомним, в Украине обнародован рейтинг топ-налогоплательщиков среди банков за 2025 год. Среди лидеров – ПриватБанк .