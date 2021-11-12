IT и Телеком 1 час назад

NASA: космический корабль SpaceX состыковался с МКС

Стыковка состоялась через 21 час после запуска корабля

Фото NASA Фото NASA
Фото NASA

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX Илона Маска состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Об этом сообщили в NASA.

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Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 p.m. по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

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На борту новых членов команды встретили коллега-космонавт Марк Ванде Хей, командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса.

К церемонии встречи с Земли присоединились Кэти Людерс, помощник администратора NASA по космическим операциям и Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА.

Это третья миссия агентства по смене экипажа с SpaceX, которая останется на борту до апреля 2022 года.

Напомним, 10 ноября в 21:03 по местному времени (4:03 в четверг по киевскому времени) космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал из Космического центра Кеннеди. NASA.

Напомним, 9 ноября астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Капсула с астронавтами приземлилась у побережья Флориды.

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