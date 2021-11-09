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В мире 1 час назад

Астронавты миссии SpaceX вернулись на Землю после шести месяцев в космосе

Капсула с астронавтами приземлилась у побережья Флориды

Фото: Space.com Фото: Space.com
Фото: Space.com

Астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Капсула с астронавтами приземлилась у побережья Флориды.

Об этом сообщает Space.com.

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Космическая капсула SpaceX Dragon совершила посадку в Мексиканском заливе возле Пенсаколы, штат Флорида, в 22:33 (05:33 по Киеву 9 ноября).

Уже из воды на берег астронавтов транспортировали спасательной лодкой NASA.

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Возвращение астронавтов поставило точку в их шестимесячном путешествии к Международной космической станции (МКС).

Планируется, что уже завтра, 10 ноября, SpaceX запустит еще один экипаж из 4 астронавтов на космическую станцию. Старт этой миссии ранее был запланирован на прошлой неделе, но был отложен из-за погоды, а затем из-за болезни астронавта.

Отметим, аэрокосмическая компания SpaceX продолжает подготовку многоразового корабля Starship к первому в истории орбитальному тестовому полёту. Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

Напомним, в мае SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Перед этим компания Илона Маска SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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