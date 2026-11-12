Провайдерам бесплатно раздадут оборудование для восстановления интернета

В Украине запускают конкурс для интернет-провайдеров из семи прифронтовых областей. До 50 компаний смогут бесплатно получить оборудование и материалы для ремонта поврежденных сетей и поддержки их непрерывной работы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.

В программу могут присоединиться провайдеры, работающие в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Отобранным компаниям бесплатно передадут волоконно-оптический кабель, натяжные зажимы, оптические муфты для строительства и ремонта линий, а также резервные источники питания.

В Минцифре отмечают, что российские атаки регулярно повреждают телекоммуникационную инфраструктуру, поэтому местные провайдеры вынуждены ежемесячно восстанавливать и заменять километры кабелей.

Новое оборудование должно помочь компаниям быстрее ремонтировать поврежденные линии и поддерживать доступ к интернету даже при перебоях с электроснабжением.

Заявки на участие в Connectivity Resilience Facility будут приниматься до 2 декабря включительно.

Конкурс проводят в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации в рамках проекта Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности (UK DIGIT).

Проект реализует Фонд Евразия по финансированию UK International Development. Исполнительным партнером выступает Офис эффективной регулировки BRDO.

Напомним, летом уже стартовал отбор провайдеров для предоставления техники в прифронтовых и пограничных общинах. Тогда техническую помощь должны получить до 20 операторов из девяти областей.