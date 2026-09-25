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У Зеленского оценили, смогут ли удары РФ по дата-центрам оставить Украину без интернета
Российские удары по дата-центрам Украины могут повлечь за собой локальные перебои с доступом к интернету, однако лишить всю страну доступа к сети не смогут.
Как пишет Dilo, об этом заявил советник президента по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов.
"Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными Интернет каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без интернета", - подчеркнул он.
В то же время, Флеш предполагает, что возможны локальные перебои, которые провайдеры быстро устранят.
Также он не исключает, что стоимость предоставления интернет-услуг действительно может возрасти, чтобы компенсировать затраты на ремонт поврежденной инфраструктуры.
Флеш призвал не поддаваться информационным атакам врага и не паниковать.
"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – добавил он.
Россия повредила важные дата-центры в Киеве
В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .
Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.
Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.
О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры Домонет, Kievnet и Faust.
Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.
Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.