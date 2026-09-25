У Зеленського оцінили, чи зможуть удари РФ по дата-центрам залишити Україну без інтернету

Російські удари по дата-центрам України можуть спричинити локальні перебої з доступом до інтернету, однак позбавити всю країну доступу до мережі не зможуть.

Як пише Dilo, про це заявив радник президента з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими Інтернет каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету", - наголосив він.

Водночас Флеш припускає, що можливі локальні перебої, які провайдери швидко усунуть.

Також він не виключає, шо вартість надання інтернет-послуг дійсно може зрости, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

Флеш закликав не піддаватися інформаційним атакам ворога та не панікувати.

"Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету", - додав він.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.