Провайдерам безоплатно роздадуть обладнання для відновлення інтернету

В Україні запускають конкурс для інтернет-провайдерів із семи прифронтових областей. До 50 компаній зможуть безоплатно отримати обладнання та матеріали для ремонту пошкоджених мереж і підтримки їх безперервної роботи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації України.

До програми можуть долучитися провайдери, які працюють у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Відібраним компаніям безоплатно передадуть волоконно-оптичний кабель, натяжні затискачі, оптичні муфти для будівництва та ремонту ліній, а також резервні джерела живлення.

У Мінцифри зазначають, що російські атаки регулярно пошкоджують телекомунікаційну інфраструктуру, через що місцеві провайдери змушені щомісяця відновлювати та замінювати кілометри кабелів.

Нове обладнання має допомогти компаніям швидше ремонтувати пошкоджені лінії та підтримувати доступ до інтернету навіть під час перебоїв з електропостачанням.

Заявки на участь у програмі Connectivity Resilience Facility прийматимуть до 2 грудня включно.

Конкурс проводять у співпраці з Міністерством цифрової трансформації у межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT).

Проєкт реалізує Фонд Євразія за фінансування UK International Development. Виконавчим партнером виступає Офіс ефективного регулювання BRDO.

Нагадаємо, влітку вже стартував відбір провайдерів для надання техніки у прифронтових і прикордонних громадах. Тоді технічну допомогу мали отримати до 20 операторів із дев’яти областей.