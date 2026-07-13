Інтернет на прифронтових територіях: стартував відбір провайдерів для надання техніки

За підтримки програми "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) розпочався збір заявок на отримання технічної допомоги для локальних інтернет-провайдерів. Ініціатива спрямована на підтримку телекомунікаційних компаній, які працюють на прифронтових та прикордонних територіях України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Фінансована донорами допомога дозволить розбудувати нові мережі, відремонтувати пошкоджені лінії та забезпечити населення стабільним зв’язком. Проєкт охоплює громади у таких областях: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська. Загалом технічні пакети отримають до 20 операторів.

Що отримають компанії?

Організатори передадуть компаніям базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Допомога включає:

оптичний кабель;

матеріали та комплектування для будівництва й ремонту ліній;

обладнання для обслуговування інфраструктури;

спеціалізовані інструменти для монтажних й аварійно-відновлювальних робіт.

Хто має право?

Подати заявку на участь можуть компанії, які відповідають наступним критеріям:

робота у прифронтових або прикордонних громадах;

забезпечення інтернетом населення, бізнесу та об’єктів критичної інфраструктури;

наявність потреби у додатковому обладнанні для стабілізації роботи мережі.

Під час відбору фахівці аналізуватимуть покриття мережі, кількість підключених абонентів та об’єктів критичної інфраструктури. Перевага надаватиметься компаніям, які використовують сучасні технології PON (GPON, XGS-PON) та мають технічний ресурс для швидкого налаштування отриманих засобів.

Для участі необхідно заповнити онлайн-форму до 31 липня 2026 року. Після перевірки анкет відібрані провайдери отримають техніку. Стабільний зв'язок дозволить підтримувати роботу лікарень, шкіл та державних органів у постраждалих від обстрілів регіонах.

Нагадаємо, в Україні рівень доступу до енергонезалежного інтернету сягнув 54%, а найшвидше технологію xPON впроваджують у п’яти областях, де покриття вже перевищує 70%.