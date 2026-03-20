Мінцифри запроваджує стандарти доступності для операторів та провайдерів зв’язку
Міністерство цифрової трансформації України розробило стандарти доступності для операторів та провайдерів телекомунікацій, щоб забезпечити рівний доступ усіх громадян до зв’язку та інформації.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Відтепер сайти та застосунки операторів повинні відповідати вимогам доступності, служби підтримки надавати допомогу через текстові чати або відеозв’язок із перекладом жестовою мовою, а центри обслуговування пристосовуватися для маломобільних груп.
Інформація про тарифи та послуги має надаватися у форматах, зручних для сприйняття.
Для впровадження змін Мінцифри визначило поступовий перехід: великому та середньому бізнесу дається два роки, малим і мікропідприємствам — чотири роки.
Це дозволить компаніям адаптувати свої сервіси без порушення роботи та гарантуватиме доступність телекомпослуг для всіх українців.
Зауважимо, ринок провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2025 році демонструє ознаки легалізації та зростання, попри попередні прогнози про його відхід у тінь.