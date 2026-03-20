Мінцифри запроваджує стандарти доступності для операторів та провайдерів зв’язку

Мобільні оператори зможуть швидше будувати базові станції / Depositphotos

Міністерство цифрової трансформації України розробило стандарти доступності для операторів та провайдерів телекомунікацій, щоб забезпечити рівний доступ усіх громадян до зв’язку та інформації. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Відтепер сайти та застосунки операторів повинні відповідати вимогам доступності, служби підтримки надавати допомогу через текстові чати або відеозв’язок із перекладом жестовою мовою, а центри обслуговування пристосовуватися для маломобільних груп.

Інформація про тарифи та послуги має надаватися у форматах, зручних для сприйняття.

Для впровадження змін Мінцифри визначило поступовий перехід: великому та середньому бізнесу дається два роки, малим і мікропідприємствам — чотири роки.

Це дозволить компаніям адаптувати свої сервіси без порушення роботи та гарантуватиме доступність телекомпослуг для всіх українців.

Зауважимо, ринок провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2025 році демонструє ознаки легалізації та зростання, попри попередні прогнози про його відхід у тінь.

Автор:
Тетяна Гойденко