Минцифры вводит стандарты доступности для операторов и провайдеров связи

мобильная связь
Мобильные операторы смогут быстрее строить базовые станции / Depositphotos

Министерство цифровой трансформации Украины разработало стандарты доступности операторов и провайдеров телекоммуникаций, чтобы обеспечить равный доступ всех граждан к связи и информации.

Теперь сайты и приложения операторов должны соответствовать требованиям доступности, службы поддержки оказывать помощь через текстовые чаты или видеосвязь с переводом на жестовой язык, а центры обслуживания приспосабливаться для маломобильных групп.

Информация о тарифах и услугах должна предоставляться в форматах, удобных для восприятия.

Для внедрения изменений Минцифры определило постепенный переход: крупному и среднему бизнесу дается два года, малым и микропредприятиям четыре года.

Это позволит компаниям адаптировать свои сервисы без нарушения работы и обеспечить доступность телекомуслуг для всех украинцев.

Отметим, что рынок провайдеров фиксированного интернета в Украине в 2025 году демонстрирует признаки легализации и роста, несмотря на предыдущие прогнозы о его уходе в тень.

Автор:
Татьяна Гойденко