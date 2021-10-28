IT и Телеком 40 минут назад

Украинцы строят наименьшую ракету в истории

Украинский стартап Promin Aerospace представил уникальную разработку — миниатюрную ракету-автофаг

Украинский стартап Promin Aerospace представил миниатюрную ракету-автофаг Украинский стартап Promin Aerospace представил миниатюрную ракету-автофаг
Украинский стартап Promin Aerospace представил миниатюрную ракету-автофаг

Одной из потенциальных сенсаций мирового космического рынка может стать ракета-автофаг, которая во время полета сжигает твердотопливный стержень, служащий одновременно корпусом ракеты.

Это ноу-хау на Международном конгрессе астронавтики в Дубае представил автор разработки — технический директор Promin Aerospace Виталий Емец, пишет dev.ua.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Разработчик полагает, что миниатюрный носитель, массой не более 500 кг, будет способен вывести на орбиту нано- и пикоспутники весом до 10 кг. Коммерческую привлекательность ему должны обеспечить высокая мобильность и простота пусков в сочетании с низкой стоимостью — до $200 000. В качестве топлива ракета-автофаг использует дешевый полиэтилен или другие полимеры.

Сама идея ракеты-автофага на полиэтилене была придумана Виталием Емцем в середине 90-х, когда он учился, а затем преподавал в Днепровском национальном университете. Но почти четверть века она была не востребована.

Читайте также:
В NASA сообщили дату первого полета к орбите Луны

Однако в мае этого года Promin Aerospace на этапе pre-seed получила первые $500 000 на испытания технологии. В стартап вложился фонд QP Digital, основателем которого является бывший совладелец "Запорожстали" Андрей Иванов.

В настоящее время самой малой ракетой в мире считается японская SS-250, длиной немногим более 9,5 м и диаметром 52 см. Вес ракеты составляет 2,6 тонны. Японские СМИ сравнивают ее размеры с габаритами телеграфного столба.

В случае успеха украинская компания сможет построить наименьшую орбитальную ракету в истории. Как считает СЕО Promin Aerospace Миша Рудоминский, в этом случае стартап обязательно станет "единорогом" и будет оценен в $1 млрд.

Отметим, аэрокосмическая компания SpaceX продолжает подготовку многоразового корабля Starship к первому в истории орбитальному тестовому полёту. Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Неоплачиваемая работа и чрезмерный оптимизм: ошибки стартапов при управлении финансами
Неоплачиваемая работа и чрезмерный оптимизм: ошибки стартапов при управлении финансами
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии
Израильский "единорог" открыл офис в Киеве
Израильский "единорог" открыл офис в Киеве
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"

  3. На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение

  4. Говядина становится для украинцев деликатесом: цены бьют рекорды

  5. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...