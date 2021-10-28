Украинцы строят наименьшую ракету в истории

Одной из потенциальных сенсаций мирового космического рынка может стать ракета-автофаг, которая во время полета сжигает твердотопливный стержень, служащий одновременно корпусом ракеты.

Это ноу-хау на Международном конгрессе астронавтики в Дубае представил автор разработки — технический директор Promin Aerospace Виталий Емец, пишет dev.ua.

Разработчик полагает, что миниатюрный носитель, массой не более 500 кг, будет способен вывести на орбиту нано- и пикоспутники весом до 10 кг. Коммерческую привлекательность ему должны обеспечить высокая мобильность и простота пусков в сочетании с низкой стоимостью — до $200 000. В качестве топлива ракета-автофаг использует дешевый полиэтилен или другие полимеры.

Сама идея ракеты-автофага на полиэтилене была придумана Виталием Емцем в середине 90-х, когда он учился, а затем преподавал в Днепровском национальном университете. Но почти четверть века она была не востребована.

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Однако в мае этого года Promin Aerospace на этапе pre-seed получила первые $500 000 на испытания технологии. В стартап вложился фонд QP Digital, основателем которого является бывший совладелец "Запорожстали" Андрей Иванов.

В настоящее время самой малой ракетой в мире считается японская SS-250, длиной немногим более 9,5 м и диаметром 52 см. Вес ракеты составляет 2,6 тонны. Японские СМИ сравнивают ее размеры с габаритами телеграфного столба.

В случае успеха украинская компания сможет построить наименьшую орбитальную ракету в истории. Как считает СЕО Promin Aerospace Миша Рудоминский, в этом случае стартап обязательно станет "единорогом" и будет оценен в $1 млрд.

Отметим, аэрокосмическая компания SpaceX продолжает подготовку многоразового корабля Starship к первому в истории орбитальному тестовому полёту. Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.