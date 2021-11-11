Наука 1 час назад

SpaceX запустила на МКС космический корабль с четырьмя астронавтами (ФОТО, ВИДЕО)

На МКС астронавты проведут шесть месяцев и будут заниматься научными исследованиями в области биологии, медицины, навигации

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

10 ноября в 21:03 по местному времени (4:03 в четверг по киевскому времени) космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал из Космического центра Кеннеди NASA.

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Фото: Joe Skipper/Reuters

Как сообщает "Радио Свобода", корабль был выведен на орбиту через 12 минут 51 секунду после старта, сразу после отделения от второй ступени носителя.

Согласно плану полета, он должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме в четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 03:10 по Киеву).

На МКС астронавты проведут шесть месяцев и будут заниматься научными исследованиями в области биологии, медицины, навигации.

В состав экипажа корабля входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Экипаж миссии Crew-3. Слева направо: Маттиас Маурер, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кайла Беррон. Фото: SpaceX

SpaceX планировал запустить ракету Falcon 9 с экипажем еще в конце октября, но старт был отложен из-за плохой погоды над Атлантическим океаном, которая могла повлиять на спасательные операции, если бы астронавты вынуждены были совершить аварийную посадку в океане.

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Второй раз полет был отложен еще из-за медицинских проблем у одного из астронавтов. О ком из них шла речь и о какой именно проблеме, не сообщалось.

Напомним, 9 ноября астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Капсула с астронавтами приземлилась у побережья Флориды.

Ранее сообщалось, что аэрокосмическая компания SpaceX продолжает подготовку многоразового корабля Starship к первому в истории орбитальному тестовому полёту. Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy.

Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

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