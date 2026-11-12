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Оптовые цены на бензин резко пошли вниз: за два дня стоимость упала более чем на 10 грн

АЗС, Бензин, автогаз
Оптовые цены на бензин в Украине резко упали / Freepik

С 10 по 12 ноября средняя оптовая стоимость бензина А-95 в Украине снизилась на 10,65 грн/л и составила 74,23 грн/л. Главной причиной стало падение цен на нефть после выборов в США, из-за чего североевропейские котировки упали с $1161 до $979 за тонну.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Как изменились оптовые цены

По словам аналитиков, в Украине на среднюю оптовую цену также повлияла приостановка открытых предложений группы ОККО 11 ноября. После этого в мониторинге стало больше предложений от небольших трейдеров, доставляющих бензин автомобильными партиями.

Так, на Закарпатье оптовые цены за два дня снизились на 3,50–10,50 грн/л — до 75 грн/л, на Волыни — на 6,25 грн/л, до 73,50 грн/л. Во Львовской области компания "БАРС-2000" предлагала литовский А-95 по 72,50 грн/л.

В столичном регионе цены составляли 74,50–77 грн/л, что в среднем на 5,91 грн/л меньше 10 ноября.

Влияние импорта на цены

Дальнейшее удешевление бензина в группе связано со снижением стоимости импортных партий. На польской границе их себестоимость в начале ноября составила 66–67,70 грн/л, а на румынской – 65,70–69,40 грн/л.

Поставщик Orlen Lietuva на 6-15 ноября установил цены на терминалах в Мажейкяе и Каунасе на уровне $824-834 за кубометр или 63,90-64,50 грн/л. Это на 4,30 грн/л меньше, чем раньше.

Чего ждать от цен на АЗС

По данным профильного издания, снижение оптовых цен уже начало влиять на розницу. 12 ноября средняя стоимость А-95 на украинских АЗС уменьшилась на 48 коп./л – до 88,26 грн/л. В ближайшие дни оптовые цены могут продолжить падать, что создает предпосылки для дальнейшего удешевления бензина на заправках.

Ранее сообщалось, что обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. По оценке аналитика "Нафторинка" Александра Сиренко, на этой неделе бензин продолжит дешеветь, цена дизтоплива будет оставаться стабильной, поскольку операторы АЗС будут пытаться нарастить маржу, которой не имели уже два месяца.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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