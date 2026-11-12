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Гуртові ціни на бензин різко пішли вниз: за два дні вартість впала більш ніж на 10 грн

АЗС, Бензин, автогаз
Гуртові ціни на бензин в Україні різко впали / Freepik

З 10 по 12 листопада середня гуртова вартість бензину А-95 в Україні знизилася на 10,65 грн/л і склала 74,23 грн/л. Головною причиною стало падіння цін на нафту після виборів у США, через що північноєвропейські котирування впали з $1161 до $979 за тонну.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Як змінилися гуртові ціни

За словами аналітиків, в Україні на середню гуртову ціну також вплинуло призупинення 11 листопада відкритих пропозицій групи ОККО. Після цього в моніторингу стало більше пропозицій від невеликих трейдерів, які доставляють бензин автомобільними партіями.

Так на Закарпатті гуртові ціни за два дні знизилися на 3,50–10,50 грн/л — до 75 грн/л, на Волині — на 6,25 грн/л, до 73,50 грн/л. На Львівщині компанія "БАРС-2000" пропонувала литовський А-95 по 72,50 грн/л.

У столичному регіоні ціни становили 74,50–77 грн/л, що в середньому на 5,91 грн/л менше, ніж 10 листопада.

Вплив імпорту на ціни

Подальше здешевлення бензину в гурті пов'язане зі зниженням вартості імпортних партій. На польському кордоні їхня собівартість на початку листопада становила 66–67,70 грн/л, а на румунському — 65,70–69,40 грн/л.

Постачальник Orlen Lietuva на 6–15 листопада встановив ціни на терміналах у Мажейкяї та Каунасі на рівні $824–834 за кубометр, або 63,90–64,50 грн/л. Це на 4,30 грн/л менше, ніж раніше.

Чого чекати від цін на АЗС

За даними профільного видання, зниження гуртових цін уже почало впливати на роздріб. 12 листопада середня вартість А-95 на українських АЗС зменшилася на 48 коп./л — до 88,26 грн/л. Найближчими днями гуртові ціни можуть продовжити падати, що створює передумови для подальшого здешевлення бензину на заправках.

Раніше повідомлялося, що обвал нафтових котирувань після виборів у США та нові атаки на танкери в Перській затоці тримають український ринок пального в стані невизначеності. За оцінкою аналітика "Нафторинку" Олександра Сіренка, на цьому тижні бензин продовжить дешевшати, натомість ціна дизпалива залишатиметься стабільною, оскільки оператори АЗС намагатимуться наростити маржу, якої не мали вже два місяці.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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