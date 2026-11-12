Шесть стран профинансировали новую партию оборудования для украинской энергетики

Украинские регионы на прошлой неделе получили через Фонд поддержки энергетики оборудование почти на 1,8 млн. евро. Помощь профинансировали Швеция, США, Люксембург, Германия, Дания и Ирландия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

В новую партию вошли специализированная автотехника, распределительные устройства, кабели и другое оборудование, необходимое для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры.

Помощь получили энергетические компании Херсонской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и других областей.

Оборудование было закуплено благодаря вкладам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что поставки должны помочь региональным энергокомпаниям восстанавливать поврежденную инфраструктуру и поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Напомним, недавно из-за Фонда поддержки энергетики оборудования на €3,2 млн получили энергетические компании семи областей. Тогда в поставки вошли трансформаторы, кабели, выключатели и другое оборудование для ремонтных и восстановительных работ.