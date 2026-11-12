UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Наличный курс:

USD

46,26

46,11

EUR

51,50

51,20

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Шесть стран профинансировали новую партию оборудования для украинской энергетики

Сумщина получила генераторы для критической инфраструктуры
Шесть стран профинансировали новую партию оборудования для украинской энергетики

Украинские регионы на прошлой неделе получили через Фонд поддержки энергетики оборудование почти на 1,8 млн. евро. Помощь профинансировали Швеция, США, Люксембург, Германия, Дания и Ирландия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

В новую партию вошли специализированная автотехника, распределительные устройства, кабели и другое оборудование, необходимое для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры.

Помощь получили энергетические компании Херсонской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и других областей.

Оборудование было закуплено благодаря вкладам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что поставки должны помочь региональным энергокомпаниям восстанавливать поврежденную инфраструктуру и поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Напомним, недавно из-за Фонда поддержки энергетики оборудования на €3,2 млн получили энергетические компании семи областей. Тогда в поставки вошли трансформаторы, кабели, выключатели и другое оборудование для ремонтных и восстановительных работ.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности