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Шість країн профінансували нову партію обладнання для української енергетики

Сумщина отримала генератори для критичної інфраструктури
Шість країн профінансували нову партію обладнання для української енергетики

Українські регіони минулого тижня отримали через Фонд підтримки енергетики обладнання майже на 1,8 млн євро. Допомогу профінансували Швеція, США, Люксембург, Німеччина, Данія та Ірландія.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

До нової партії увійшли спеціалізована автотехніка, розподільчі пристрої, кабелі та інше обладнання, необхідне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури.

Допомогу отримали енергетичні компанії Херсонської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської та інших областей.

Обладнання закупили завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України.

У Міненерго зазначили, що поставки мають допомогти регіональним енергокомпаніям відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, нещодавно через Фонд підтримки енергетики обладнання на €3,2 млн отримали енергетичні компанії семи областей. Тоді до поставок увійшли трансформатори, кабелі, вимикачі та інше обладнання для ремонтних і відновлювальних робіт.

Автор:
Тетяна Гойденко

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