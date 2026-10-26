Українські регіони отримали енергообладнання на €3,2 млн від міжнародних партнерів

Українські енергетичні компанії в семи областях отримали обладнання загальною вартістю майже €3,2 млн. Допомогу надали завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби Міненерго.

До переліку отримувачів увійшли енергетичні компанії Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей.

Яке обладнання отримали українські енергетики

Партнери передали обладнання, необхідне для проведення ремонтних і відновлювальних робіт, а також підтримки стабільної роботи енергетичних об’єктів.

Зокрема, поставки охоплюють силові трансформатори, трансформаторну оливу, зовнішні вимикачі, кабелі, габіони та інші матеріали й технічні засоби.

Отримане обладнання має допомогти регіональним енергетичним компаніям відновлювати інфраструктуру та підвищувати її стійкість до можливих пошкоджень.

Які країни долучилися до допомоги

Фінансування надійшло від Швеції, Великої Британії, Естонії, Норвегії, Австралії, Люксембургу, Німеччини та Європейського Союзу. Кошти спрямували через Фонд підтримки енергетики України, який акумулює внески міжнародних партнерів для забезпечення потреб українського енергетичного сектору.

Механізм дає змогу закуповувати необхідне обладнання для енергетичних підприємств і підтримувати відновлення інфраструктури в регіонах.

Загальна вартість обладнання, переданого українським енергетикам минулого тижня, становить майже €3,2 млн.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.