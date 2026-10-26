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Украинские регионы получили энергооборудование на €3,2 млн от международных партнеров
Украинские энергетические компании в семи областях получили оборудование общей стоимостью около €3,2 млн. Помощь предоставили благодаря вкладам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение прессслужбы Минэнерго.
В список получателей вошли энергетические компании Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей.
Какое оборудование получили украинские энергетики
Партнеры передали оборудование, необходимое для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также для поддержания стабильной работы энергетических объектов.
В частности, поставки включают силовые трансформаторы, трансформаторное масло, внешние выключатели, кабели, габионы и другие материалы и технические средства.
Полученное оборудование должно помочь региональным энергетическим компаниям восстанавливать инфраструктуру и повышать ее устойчивость к возможным повреждениям.
Какие страны присоединились к помощи
Финансирование поступило от Швеции, Великобритании, Эстонии, Норвегии, Австралии, Люксембурга, Германии и Европейского Союза. Средства были направлены через Фонд поддержки энергетики Украины, аккумулирующий вклады международных партнеров для обеспечения потребностей украинского энергетического сектора.
Механизм позволяет закупать необходимое оборудование для энергетических предприятий и поддерживать восстановление инфраструктуры в регионах.
Общая стоимость оборудования, переданного украинским энергетикам на прошлой неделе, составляет около €3,2 млн.
Отключение света в Украине
Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:
- обстрелы энергообъектов со стороны России:
- аварии в сетях:
- плановые ремонты в сетях:
- стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).
Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.