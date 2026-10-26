UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Наличный курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украинские регионы получили энергооборудование на €3,2 млн от международных партнеров

энергетика
Украинские энергетики получили трансформаторы, кабели и другое оборудование на €3,2 млн. / Depositphotos

Украинские энергетические компании в семи областях получили оборудование общей стоимостью около €3,2 млн. Помощь предоставили благодаря вкладам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение прессслужбы Минэнерго.

В список получателей вошли энергетические компании Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей.

Какое оборудование получили украинские энергетики

Партнеры передали оборудование, необходимое для проведения ремонтных и восстановительных работ, а также для поддержания стабильной работы энергетических объектов.

В частности, поставки включают силовые трансформаторы, трансформаторное масло, внешние выключатели, кабели, габионы и другие материалы и технические средства.

Полученное оборудование должно помочь региональным энергетическим компаниям восстанавливать инфраструктуру и повышать ее устойчивость к возможным повреждениям.

Какие страны присоединились к помощи

Финансирование поступило от Швеции, Великобритании, Эстонии, Норвегии, Австралии, Люксембурга, Германии и Европейского Союза. Средства были направлены через Фонд поддержки энергетики Украины, аккумулирующий вклады международных партнеров для обеспечения потребностей украинского энергетического сектора.

Механизм позволяет закупать необходимое оборудование для энергетических предприятий и поддерживать восстановление инфраструктуры в регионах.

Общая стоимость оборудования, переданного украинским энергетикам на прошлой неделе, составляет около €3,2 млн.

Отключение света в Украине  

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности  передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

  • обстрелы энергообъектов со стороны России:
  • аварии в сетях:
  • плановые ремонты в сетях:
  • стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности