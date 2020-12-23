МАУ начнет летать из Киева в Киев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в условиях тяжелого финансового положения из-за сокращения международных авиаперевозок запускает выполнение полетов над Киевом.

Как говорится в сообщении перевозчика, полеты будут выполняться в формате авиаэкскурсии, но доступна услуга будет лишь корпоративным клиентам, то есть самостоятельно купить билет будет нельзя.

"В МАУ нашли оригинальное решение, которое предлагается корпоративным клиентам авиакомпании... Это не только невероятные впечатления, но также возможность узнать, как работает авиация, от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое "полетные карты", "эшелон" и "брифинг", какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", — отмечают в компании.

Для пассажиров на борту будет проведена лотерея с "ценными авиационными призами". Также компания гарантирует "зимнее солнце над облаками и прекрасное настроение".

Вылет и прилет будет выполняться из аэропорта "Борисполь" на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест. Стоимость полета при полной загрузке самолета составит 70 долларов, или 2100 грн за одно кресло.

МАУ, отмечающая новогодний характер услуги, не уточняет, как долго продлится возможность ее заказа.

Напомним, в начале декабря МАУ обратилась к властям с просьбой помочь в предоставлении компании денег в долг для выплаты зарплат ее сотрудникам.

Авиаперевозчик, в частности, анонсировал увольнение, по меньшей мере, 140 пилотов, заявляя также, что большая часть летного персонала МАУ находится под угрозой потери прав на выполнение полетов из-за невозможности прохождения тренажерной подготовки в Украине.

В ноябре гендиректор МАУ Евгений Дыхне заявлял, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается.

Еще в апреле авиаперевозчик просил у правительства обеспечить выдачу одним из госбанков стабкредита в 50 млн долларов под 5-6% для поддержания финансовой стабильности компании.