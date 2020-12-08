Транспорт 1 час назад

МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав

Авиакомпания заявляет, что требует немедленных мероприятий по господдержке, чтобы как-то выжить

Фото: МАУ Фото: МАУ
Фото: МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" просит президента Владимира Зеленского поручить Кабинету министров разработку программы действий по предоставлению МАУ кредитной помощи с целью выплаты зарплат сотрудникам.

Как отмечается в открытом письме компании, она также поручит Министерству инфраструктуры и Министерству финансов провести переговоры по рассрочке задолженности МАУ перед госпредприятиями "Международный аэропорт "Борисполь" и "Украэрорух".

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"Мы не просим никаких преференций или нерыночных инструментов. МАУ, как и другие авиаперевозчики Украины, требует немедленных мероприятий по господдержке, что позволит выжить до момента восстановления спроса и возможностей для осуществления авиаперевозок", — сказано в нем.

При этом МАУ подчеркивает, что все ее запросы Мининфраструктуры перенаправляет исключительно ее акционерам, хотя решение остановить деятельность авиакомпаний в связи с пандемией Covid-19 принимали не они, а именно госорганы.

Также компания сообщает, что готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется как минимум 140 пилотов.

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Кроме того, из-за невозможности прохождения периодической тренажерной подготовки летным персоналом, так как в Украине нет ни одного авиатренажера необходимого уровня, и отсутствия необходимого количества выполненных рейсов, большая часть высококлассного летного персонала МАУ находится под угрозой потери прав на выполнение полетов.

В компании отмечают, что для Украины это будет означать не только потерю высококвалифицированных специалистов, но и потерю международного потенциала авиационного государства.

Напомним, в ноябре гендиректор МАУ Евгений Дыхне заявлял, что компания, несмотря на относительно устойчивое положение, нуждается в финансовой поддержке, которую государство предоставлять отказывается.

Еще в апреле авиаперевозчик просил у правительства обеспечить выдачу одним из госбанков стабкредита в 50 млн долларов под 5-6% млн для поддержания финансовой стабильности компании.

Отметим также, что в конце октября МАУ решила закрыть восемь своих представительств в других странах, а чуть ранее отложила начало выполнения нескольких международных авиарейсов.

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