Транспорт 1 час назад

Верховный суд стал на сторону "Украэроруха" в деле против авиакомпании МАУ

Суд обязал МАУ заключить договор с "Украэрорухом" о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию

Самолеты авиакомпании МАУ. Фото: facebook.com/UkSATSE.official Самолеты авиакомпании МАУ. Фото: facebook.com/UkSATSE.official
Самолеты авиакомпании МАУ. Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Верховный суд Украины поддержал позицию Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") обязать авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию, что лишило авиаперевозчика возможностей неуплаты долга за полученные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

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Указано, что 30 сентября 2020 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины отказал МАУ в удовлетворении кассационной жалобы на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о необходимости обязать авиакомпанию заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию.

Ранее постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда была в полном объеме удовлетворена апелляционная жалоба "Украэроруха" к МАУ по урегулированию разногласий и обязательству компании заключить соответствующий договор.

"Попытки авиакомпании-должника обжаловать это решение в Верховном суде сегодня получили окончательное решение, в результате которого признана необходимость подписания авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" договора с "Украерорухом" о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию и определен механизм взимания платы, который является стандартным для всех украинских авиаперевозчиков", — указали в предприятии.

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Напомним, в августе 2020 года Хозяйственный суд Киевской области признал отсутствие дискриминационных условий договора "Украэроруха" по обслуживанию в споре с МАУ. Авиакомпания подала в суд иск о дискриминационных условиях договора по аэронавигационному обслуживанию еще осенью 2018 года.

Как сообщалось, в октябре 2020 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 13 041 рейс, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) переносит начало выполнения рейсов Киев — Брюссель — Киев, Киев — Дюссельдорф — Киев и Киев — Прага — Киев до 27 ноября 2020 года.

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