Больше всего экологии Канарских островов вредят секс-туристы — ученые

Группа ученых исследовала экологическую обстановку на Канарских островах и пришла к неутешительному выводу: популярный пляжный секс-туризм на Канарских островах разрушительно влияет на местную флору и фауну.

Об этом свидетельствуют данные исследования группы ученых, которые обследовали экологическую обстановку в этом регионе.

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Как отмечают исследователи, больше всего вред экологии наносят не обычные туристы, а поклонники романтических путешествий, которые оставляют после себя презервативы, окурки и прочий мусор.

Так, гигантские ящерицы Гран-Канарии часто гибнут из-за того, что съедают выброшенные презервативы, принимая их за медуз. Кроме этого, из-за мусора серьезно загрязняются прибрежные воды.

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Исследование группы испанских и австралийских ученых было опубликовано в журнале Science Direct.

Специалисты проанализировали обстановку 298 наиболее популярных у туристов "секс-площадок", расположенных в местных заповедниках. Общая площадь популярной у секс-туристов территории составляет около 6 тысяч квадратных метров.

Власти Канарских островов провели несколько акций по расчистке побережья, однако помогает это не очень сильно. Поток секс-туристов настолько велик, что владельцев курортных городков обязали проводить с приезжими специальный инструктаж, как правильно убирать за собой.

Ранее сообщалось, что власти столицы Нидерландов Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании "эротического центра" далеко от центра города.

Напомним, в сентябре 2020 года самый крупный бордель Европы Pascha в немецком Кельне объявил о банкротстве.

Заведение разорилось из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.