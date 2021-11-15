Больше всего экологии Канарских островов вредят секс-туристы — ученые

Группа ученых исследовала экологическую обстановку на Канарских островах и пришла к неутешительному выводу: популярный пляжный секс-туризм на Канарских островах разрушительно влияет на местную флору и фауну.
Об этом свидетельствуют данные исследования группы ученых, которые обследовали экологическую обстановку в этом регионе.
Как отмечают исследователи, больше всего вред экологии наносят не обычные туристы, а поклонники романтических путешествий, которые оставляют после себя презервативы, окурки и прочий мусор.
Так, гигантские ящерицы Гран-Канарии часто гибнут из-за того, что съедают выброшенные презервативы, принимая их за медуз. Кроме этого, из-за мусора серьезно загрязняются прибрежные воды.
Исследование группы испанских и австралийских ученых было опубликовано в журнале Science Direct.
Специалисты проанализировали обстановку 298 наиболее популярных у туристов "секс-площадок", расположенных в местных заповедниках. Общая площадь популярной у секс-туристов территории составляет около 6 тысяч квадратных метров.
Власти Канарских островов провели несколько акций по расчистке побережья, однако помогает это не очень сильно. Поток секс-туристов настолько велик, что владельцев курортных городков обязали проводить с приезжими специальный инструктаж, как правильно убирать за собой.
Ранее сообщалось, что власти столицы Нидерландов Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании "эротического центра" далеко от центра города.
Напомним, в сентябре 2020 года самый крупный бордель Европы Pascha в немецком Кельне объявил о банкротстве.
Заведение разорилось из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.