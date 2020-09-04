Бизнес 20 минут назад

Крупнейший бордель Европы разорился из-за коронавируса

Все деньги борделя "Pascha" в немецком Кельне были израсходованы за 5 месяцев простоя во время карантина

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Самый крупный бордель Европы "Pascha" в немецком Кельне объявил о банкротстве.

Заведение разорилось из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Express".

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Указано, что Кельнский дом терпимости является 11-этажным зданием, в котором работали 120 секс-работниц и 60 человек персонала, включая охрану, массажистов, поваров, парикмахеров, электриков и уборщиков.

Однако теперь в здании живут только 2 девушки, так как у них нет никакого жилья, а снимать квартиру им не по карману.

"Я подал заявление о банкротстве в местный суд. Мы подошли к концу", — заявил управляющий Pascha Армин Лобшайд.

По его словам, все деньги борделя были израсходованы за 5 месяцев простоя, так как власти Германии запретили деятельность таких заведений, чтобы избежать распространения коронавируса.

Также Лобшайл заявил, что не стал бы объявлять банкротство, если бы власти пообещали открытие борделя в ближайшем будущем.

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Кроме того, по словам управляющего, запрет на работу подобных заведений только усугубит ситуацию, так как секс-работницы все равно продолжают трудиться. Но будут делать это нелегально и в худших условиях, в отличие от тех, что были в "Pascha".

Напомним, в апреле исследование показало, что у 8% украинцев стало больше секса на карантине, а у 17% — меньше.

Ранее неизвестный хакер взломал сайт Hookers.nl и похитил данные 250 тысяч людей, которые пользовались услугами нидерландских секс-работниц в Квартале красных фонарей в Амстердаме.

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