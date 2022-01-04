"Младенцу" со знаменитой обложки альбома Nevermind группы Nirvana не удалось отсудить сотни тысяч долларов за "детское порно"

Судья в Калифорнии отклонил иск американца Спенсера Элдена против группы Nirvana. Около 30 лет назад группа использовала для культовой обложки альбома Nevermind его детскую фотографию. Год назад тридцатилетний Элден посчитал, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещенный откровенный контент с изображением детей и нарушает федеральное законодательство США и подал в суд.

Как ранее сообщалось, спенсер Элден требовал не менее $150 тысяч от каждого фигуранта иска. А в иск он включил участников Nirvana, фотографа Кирка Веддла и звукозаписывающие компании, которые выпустили и распространяли альбом все это время. Он также отметил, что ему никогда не платили за фотографию, кроме тех $200, которые его родители получили в день съемки.

Спенсер Элден с обложкой альбома Nevermind группы Nirvana

Обложка альбома Nevermind является одной из самых узнаваемых обложек всех времен. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне. Снимок обычно воспринимается как заявление о капитализме, поскольку включает цифровое наложение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которому с энтузиазмом плывет ребенок.

В декабре прошлого года группа Nirvana подала заявление об отклонении иска, утверждая, что аргументы Элдена не обоснованы.

"Заявление Элдена о том, что фотография на обложке альбома Nevermind является "детской порнографией", по форме несерьезна", - сказали адвокаты группы.

Они также добавили, что еще совсем недавно, казалось, что Элден насаждается славой "ребенка Nirvana". Он много раз воспроизводил эту фотографию за гонорар; у него была татуировка на груди с названием альбома; он появлялся на ток-шоу в костюме, имитирующем обнаженное тело; он продает обложки альбома с автографом на eBay; а также он использовал это, чтобы ухаживать за женщинами, заметили адвокаты.

Кроме того, они утверждают, что есть формальная причина для отклонения иска, вне зависимости от сути дела: срок подачи иска истек еще в 2011 году. Однако адвокаты Элдена утверждают, что срок исковой давности не применяется, пока альбом Nevermind продолжают продавать с такой обложкой.