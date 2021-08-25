Ребенок с обложки альбома Nevermind группы Nirvana требует через суд сотни тысяч долларов

Американец Спенсер Элден, фотографию которого использовали для для культовой обложки альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на живых участников группы. Он считает, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещенный откровенный контент с изображением детей и нарушает федеральное законодательство США.

Издание Variety отмечает, что в иск включены участники группы Дэйв Гроул и Криса Новоселич, управляющая имуществом Курта Кобейна Кортни Лав; Гай Осири и Хизер Парри, управляющие поместьем Кобейна; фотограф Кирк Веддл; художественный руководитель Роберт Фишер и ряда существующих или уже несуществующих звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространили альбом за последние три десятилетия.

Тридцатилетний Спенсер требует не менее $150 тысяч от каждого фигуранта иска. В иске говорится, что ответчики намеренно продавали изображение в коммерческих целях и использовали шокирующий характер изображения Спенсера для продвижения себя и своей музыки за его счет.

"Обвиняемые использовали откровенный контент, изображающий Спенсера, в качестве важного элемента схемы продвижения пластинок, обычно используемой в музыкальной индустрии для привлечения внимания, где на обложках альбомов дети изображались в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание СМИ и критиков", — говорится в документе.

Адвокат Элдена Роберт Льюис предлагает необычную интерпретацию изображения, утверждая, что включение валюты в кадр заставляет ребенка выглядеть "секс-работником".

Отметим, что обложка Nevermind является одной из самых узнаваемых обложек всех времен. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне. Снимок обычно воспринимается как заявление о капитализме, поскольку включает цифровое наложение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которому с энтузиазмом плывет ребенок. Несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются запрещённым контентом по закону.

При этом Элден неоднократно воссоздавал эту сцену, ныряя в бассейн, чтобы позировать (в плавках) по случаю 10-й, 17-й, 20-й и 25-й годовщины альбома. Впрочем, в большинстве интервью он выражал смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind. Спенсер также отметил, что ему никогда не платили за фотографию сверх тех $200, которые его родителям получили за нее в день съемки. Ранее он утверждал, что пытался связаться с Гроулом и Новоселичем, но так и не получил ответа.

Напомним, ранее акустическую гитару модели Martin D-18E, принадлежавшую покойному лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, продали на аукционе Julienʼs Auctions в Беверли-Хиллз за $6,01 млн.