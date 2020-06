Легендарную гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн

Акустическая гитара модели Martin D-18E, принадлежавшая покойному лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, продана на аукционе Julienʼs Auctions в Беверли-Хиллз за $6,01 млн.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Meduza.

Указано, что именно на этой гитаре музыкант играл на легендарном концерте в рамках серии MTV Unplugged в 1993 году. Запись выступления была издана после смерти Кобейна под названием "Unplugged in New York". Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен.

По данным аукционного дома, эта сделка — новый мировой рекорд цены гитары.

Ранее самой дорогой гитарой считалась модель черного стратокастера от Fender, на которой Дэвид Гилмор из Pink Floyd играл во время записи альбома "Dark Side of the Moon". В 2019 году ее продали на аукционе Christieʼs за $3,95 млн.

Известно, что покупателем гитары Курта Кобейна стал основатель австралийской компании по производству микрофонов Rode Microphones Питер Фридман.

