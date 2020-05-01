В Британии выставили на продажу кусок Луны за $2,5 млн

В Великобритании на аукционе Christie's выставили на продажу один из крупнейших лунных метеоритов в мире со стартовой ценой в 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).

Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Лунный метеорит весом в более 13,5 кг был найден в пустыне Сахара. Этот фрагмент откололся от Луны в результате столкновения с астероидом или кометой, а затем упал на Землю.

Известный как NWA 12691, он считается пятым по величине кусочком Луны из найденных на нашей планете.

Эксперты подтвердили лунное происхождение лота, сравнив его с образцами, которые привезли на Землю астронавты миссии "Аполлон".

Как известно, ученые идентифицируют лунные породы по их специфическим текстурным, минералогическим, химическим и изотопным признакам.

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"Многие из распространенных минералов, найденных на Земле, редкие или отсутствуют на Луне. В то время как некоторые месячные минералы на нашей планете не известны", — рассказал глава отдела естествознания и науки Christie's Джеймс Хислоп.

Аукционисты ожидают огромного международного интереса к необычному лоту со стороны коллекционеров, интересующихся космосом и, в частности, Луной.

Ранее сообщалось, что перед тем, как NASA снова отправит человека на Луну, космическое агентство США сначала планирует доставить туда луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).