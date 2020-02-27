Общество 10 минут назад

В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тысяч гривен

Полученные от продажи памятника деньги будут использованы на строительство фонтана

В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тысяч гривен В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тысяч гривен
Фото: пресс-служба Сновского городского совета

Бронзовую скульптуру Владимира Ленина весом 5,5 тонны, которая стояла в городе Сновске Черниговской области, со второй попытки продали через систему PROZORRO за 375 тысяч грн. Об этом сообщили в пресс-службе Сновского городского совета.

Победителем, по результатам аукциона, стало ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" (г. Запорожье).

Памятник был демонтирован в 2016 году и хранился на территории местного ЧАО "Коммунальщик".

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Полученные от продажи памятника средства будут использованы на благоустройство территории, где он стоял. Вероятно, там построят фонтан.

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Ранее в Харьковской области демонтировали памятник Ленину в молодости.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", запретила их пропаганду и символику.

Коммунистический тоталитарный режим 1917-1991 годов признан в Украине преступным и проводившим политику государственного террора. Нацистский тоталитарный режим также признан преступным и проводившим политику государственного террора. Символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещены.

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