В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тысяч гривен

Бронзовую скульптуру Владимира Ленина весом 5,5 тонны, которая стояла в городе Сновске Черниговской области, со второй попытки продали через систему PROZORRO за 375 тысяч грн. Об этом сообщили в пресс-службе Сновского городского совета.
Победителем, по результатам аукциона, стало ООО "РАЗВИТИЕ-СВ" (г. Запорожье).
Памятник был демонтирован в 2016 году и хранился на территории местного ЧАО "Коммунальщик".
Полученные от продажи памятника средства будут использованы на благоустройство территории, где он стоял. Вероятно, там построят фонтан.
Ранее в Харьковской области демонтировали памятник Ленину в молодости.
Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", запретила их пропаганду и символику.
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