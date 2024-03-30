Одруження онлайн за кілька кліків: уряд підтримав постанову про шлюб по відеозвʼязку в "Дії"

Кабінет міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу в електронній формі за допомогою застосунку "Дія".

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - написав він у телеграмі.

За його словами, одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать Дія.Підписом.

"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в "Дії"", - зауважив очільник Мінцифри.

Як працюватиме одруження в "Дії"

Одруження в "Дії" відбуватиметься наступним чином:

спочатку потрібно відправити заяву у застосунку;

працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;

наречені підпишуть актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

"Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Раніше Федоров повідомляв, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, адже буде кілька етапів верифікації.

Зауважимо, що в "Дії" раніше запустили послугу, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

Як подати заяву про державну реєстрацію шлюбу через "Дію"

Авторизуватися на порталі "Дія"; Пройти за маршрутом "Послуги - Сім’я - Заява про шлюб"; Заповнити заяву та вибрати деталі церемонії; Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом; Партнер отримає посилання на заяву електронною поштою та має підписати її.

Фото: ua.depositphotos.com