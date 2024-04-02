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Украинцы уже выиграли 397 судов по возмещению ущерба Россией
Около 400 судебных решений по возмещению ущерба Россией зафиксировано в Украине по состоянию на конец марта 2024 года. А уже с апреля в Гааге открывается Реестр убытков для Украины, где каждый пострадавший от войны РФ может подать заявление на возмещение.
Об этом сообщает "Опендатабот".
По данным аналитиков, по меньшей мере 397 решений вынесли украинские суды о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией России, с начала полномасштабного вторжения.
Количество таких дел стабильно растет: так, в 2022 году их было 44, а в 2023 году — уже 262 решения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, за три месяца 2024 года в реестр добавилось уже 91 судебное решение о возмещении РФ ущерба, нанесенного войной.
Большинство решений касается взысканий в пользу людей – 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.
В 2024 году уже рассматривается как минимум 487 дел против страны-агрессора, из них 310 дел возбуждено гражданами и 177 — бизнесом.
"Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто не существует соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открывается Реестр убытков для Украины. Так, граждане, пострадавшие в результате войны РФ после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через Дію", - подчеркивают в "Опендатаботе".
Там добавляют, что нужно лишь предоставить необходимую информацию о пострадавших, их имуществе и повреждениях, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства для подтверждения информации, изложенной в заявлении.
Реестр убытков
Создание Реестра ущерба – это инициатива президента Зеленского, первый шаг к которой сделали 12 мая 2023 года: тогда на заседании министров Совета Европы была принята Резолюция об установлении Расширенного частичного соглашения о реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.
О создании Реестра было объявлено на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023-го.
22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью.
Почему это важно?
Реестр собирает юридические доказательства преступлений России, фиксирует ущерб и является основой для требования репараций от РФ, обоснования их размера и взыскания ущерба нанесенного Украине за счет арестованных средств России и/или процентов от них.
По словам исполнительного директора Реестра ущерба Маркияна Ключковского, подать заявление на возмещение ущерба можно будет через портал "Дія" и в ЦНАПах.
По предварительным оценкам, к концу 2023 года, для восстановления Украины потребовалось 486 млрд долларов. Но реальная цифра значительно больше, ведь война каждый день наносит новые разрушения.