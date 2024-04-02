Украинцы уже выиграли 397 судов по возмещению ущерба Россией

Около 400 судебных решений по возмещению ущерба Россией зафиксировано в Украине по состоянию на конец марта 2024 года. А уже с апреля в Гааге открывается Реестр убытков для Украины, где каждый пострадавший от войны РФ может подать заявление на возмещение.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, по меньшей мере 397 решений вынесли украинские суды о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией России, с начала полномасштабного вторжения.

Количество таких дел стабильно растет: так, в 2022 году их было 44, а в 2023 году — уже 262 решения.

Кроме того, за три месяца 2024 года в реестр добавилось уже 91 судебное решение о возмещении РФ ущерба, нанесенного войной.

Большинство решений касается взысканий в пользу людей – 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.

В 2024 году уже рассматривается как минимум 487 дел против страны-агрессора, из них 310 дел возбуждено гражданами и 177 — бизнесом.

"Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто не существует соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открывается Реестр убытков для Украины. Так, граждане, пострадавшие в результате войны РФ после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через Дію", - подчеркивают в "Опендатаботе".

Там добавляют, что нужно лишь предоставить необходимую информацию о пострадавших, их имуществе и повреждениях, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства для подтверждения информации, изложенной в заявлении.

Реестр убытков

Создание Реестра ущерба – это инициатива президента Зеленского, первый шаг к которой сделали 12 мая 2023 года: тогда на заседании министров Совета Европы была принята Резолюция об установлении Расширенного частичного соглашения о реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

О создании Реестра было объявлено на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023-го.

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью.

Почему это важно?

Реестр собирает юридические доказательства преступлений России, фиксирует ущерб и является основой для требования репараций от РФ, обоснования их размера и взыскания ущерба нанесенного Украине за счет арестованных средств России и/или процентов от них.

По словам исполнительного директора Реестра ущерба Маркияна Ключковского, подать заявление на возмещение ущерба можно будет через портал "Дія" и в ЦНАПах.

По предварительным оценкам, к концу 2023 года, для восстановления Украины потребовалось 486 млрд долларов. Но реальная цифра значительно больше, ведь война каждый день наносит новые разрушения.