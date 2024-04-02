Українці вже виграли 397 судів щодо відшкодування збитків Росією

Майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією зафіксовано в Україні станом на кінець березня 2024 року. А вже з квітня у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, щонайменш 397 рішень винесли українські суди щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією Росії, з початку повномасштабного вторгнення.

Кількість таких справ стабільно зростає: так, у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262 рішення.

Крім того, за три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування РФ збитків, спричинених війною.

Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.

У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.

"Реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте вже з 2 квітня 2024 року у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України. Так, громадяни, які постраждали через війну РФ після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через Дію", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що потрібно лише надати необхідну інформацію про постраждалих, їх майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.

Реєстр збитків

Створення Реєстру збитків - це ініціатива президента Зеленського, перший крок до якої зробили 12 травня 2023 року: тоді на засіданні міністрів Ради Європи було прийнято Резолюцію про встановлення Розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про створення Реєстру було оголошено на Саміті Глав Держав та Урядів Ради Європи у Рейк’явіку 16-17 травня 2023-го.

22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки прийматимуть щодо зруйнованого житла.

Чому це важливо?

Реєстр збирає юридичні докази злочинів Росії, фіксує збитки і це є основою для вимоги репарацій від РФ, обґрунтування їх розміру та стягнення збитків нанесених Україні за рахунок арештованих коштів Росії та/або відсотків від них.

За словами виконавчого директора Реєстру збитків Маркіяна Ключковського, подати заяву на відшкодування збитків можна буде через портал "Дія" і у ЦНАПах.

За попередніми оцінками, на кінець 2023 року, для відновлення України потрібно було 486 млрд доларів. Та реальна цифра значно більша, адже війна щодня завдає нових руйнувань.