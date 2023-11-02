ДТЕК виграв суд у Гаазі проти РФ по активам в Криму: яку компенсацію має сплатити агресор

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти РФ за захоплені активи в незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

РФ має виплатити $267 млн

Зазначається, що арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі $ 267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення.

При цьому, нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.

Крім того, ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Росії.

"Росія повинна перебувати під постійним тиском – на полі бою, санкційному, юридичному. Зі свого боку, і я, і всі мої бізнеси зробимо для цього все можливе. 24/7 ми працюватимемо над тим, щоб ворог був притягнутий до відповідальності та заплатив за розв'язану війну, за кожен злочин проти України та українців, за порушення міжнародного права. Рішення Міжнародного арбітражного суду свідчить, що світова система правосуддя стоїть на стороні правди і справедливості", - зазначив акціонер компанії ДТЕК Рінат Ахметов.

"Сьогоднішнє рішення знаменує собою ще одну віху в притягненні Росії до відповідальності за її експропріацію українських інвестицій у Криму", — сказала Марні Чік, партнерка Covington & Burling LLP, яка представляла ДТЕК у суді.

Активи ДТЕК у Криму

Зауважимо, до незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією "ДТЕК Крименерго". Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії у законного власника після окупації Криму Росією в 2014 році.

Росія заплатить

Нагадаємо, у 2017 році ДТЕК ініціював розгляд інвестиційного спору з Росією щодо активів компанії в окупованому Криму. Пізніше було подано відповідний позов до арбітражного суду в Гаазі.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни РФ проти України, власник групи SCM Рінат Ахметов подав позов проти країни-агресорки до Європейського суду з прав людини. У ньому бізнесмен вимагав вжити заходів та компенсації збитків у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку Росії.

Також Ахметов ініціює арбітраж проти РФ за активи, які захопили російські окупанти в Донецькій і Луганській областях.

Ідеться про десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів та нерухомість. Серед них – Єнакіївський металургійний завод, "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" та стадіон "Донбас Арена".